ELECCIONES MUNICIPALES CÁDIZ 2019 Programa electoral de Adelante Cádiz: La marca 'Kichi' por encima de todo Entre las medidas con las que se presenta Adelante Cádiz destacan las destinadas al feminismo o las del apartado de la laicidad de las instituciones públicas

Almudena del Campo / Javier Rodríguez Actualizado: 23/05/2019 23:59h

Adelante Cádiz (Podemos, Ganar Cádiz e IU) ha antepuesto a las propuestas electorales la imagen de su candidato y actual alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’, incluyendo por primera vez en las papeletas de esta formación para votar el próximo domingo 26 de mayo el apodo por el que es conocido no solo en Cádiz sino en todo el país. Más allá del ensalzamiento de la figura de Kichi, entre las medidas con las que se presenta Adelante Cádiz destacan las destinadas al feminismo, al que dedicarán una concejalía en sustitución a la actual de la Mujer; o las del apartado de la laicidad de las instituciones públicas; en el que se propone -entre otras cosas- no financiar directa o indirectamente actividades confesionales; no invitar a actos oficiales ni considerar autoridad pública a representantes de ninguna confesión; la retirada de cualquier tipo de simbología religiosa en edificios, instalaciones municipales y organismos autónomos o empresas que dependan del Ayuntamiento; la eliminación de la exención del IBI a inmuebles propiedad de organizaciones religiosas; la publicación del listado de propiedades de la iglesia católica; o la regulación de la vía pública por procesiones, ensayos o similares especialmente fuera de la Semana Santa.

Asimismo, Kichi sigue apostando por la ecología urbana y las energías renovables para este mandato. En su programa, anuncia la bonificación del IBI durante un período de cuatro años y un 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las personas y empresas que instalen energía solar térmica para la generación de agua caliente o energía fotovoltaica en sus casas para su consumo. Además, plantea la aprobación de una ordenanza solar, huertos urbanos o cubiertas verdes en las azoteas y la puesta en marcha del bono social eléctrico por el que tanto ha peleado durante los últimos cuatro años con el PP.

Adelante Cádiz se compromete a que el nuevo pliego de transporte público cuente con la posibilidad de llevar animales domésticos en los autobuses. En esta materia y dentro de la política de movilidad, defiende la conexión por autobús de la barriada de la Paz con la avenida principal y el paseo marítimo; una línea nocturna abierta a toda la ciudadanía, la peatonalización de la plaza de España y del casco histórico para conseguir que se convierta en un espacio global, integrado y participado; la mejora de la movilidad en fiestas; nuevos vehículos híbridos o eléctricos en la flota de autobuses; o la implantación de ‘electrolineras’.

Kichi rescata también una de las medidas que puso en marcha el PP durante su etapa en el Ayuntamiento como son los concejales de distrito, estableciendo un horario de dichos ediles de atención al público para consultas y sugerencias.

Además, la formación sigue apostando por la recuperación de la memoria histórica con medidas como la revisión del callejero de la ciudad o la conversión del antiguo chalet de Varela en un lugar para la memoria democrática.

En materia cultural, se propone transformar parte de los depósitos de tabaco en biblioteca, sala de conciertos y espacio sociocultural y la rehabilitación y recuperación del teatro Pemán para destinarlo a usos múltiples; y en turismo, se controlarán las viviendas turísticas de la ciudad, se elaborará un Plan Director de Turismo y se creará un portal municipal de reserva de alojamiento.

En el bloque dedicado al comercio, Adelante Cádiz pretende abrir un debate ciudadano sobre los mercados gastronómicos y sobre la política municipal de mercados de abastos, además de definir los usos del suelo en el proceso de integración puerto-ciudad para que no se exista una competencia directa con el comercio tradicional del casco histórico evitando la instalación de grandes superficies. En relación al Carnaval, Kichi quiere generar y facilitar espacios para el ensayo, desarrollar una programación donde exista la participación, al igual que para revisar y mejorar el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).