Un hombre sobrevive tras caerse en las cataratas de Niágara

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por motivos de privacidad, ha resultado ileso después de haber caído en una de las cascadas situadas en el río de Niágara, en la zona noreste de América del Norte, en Canadá.

Según la policía de Ontario, el hombre había trepado por encima del muro de contención, una barrera resistente hecha de bloques de piedra tallada, entremezclada con barandas metálicas que dan paso a las embravecidas aguas del río de Niágara. Unos instantes más tarde fue arrastrado por la enorme cascada, desapareciendo en la impenetrable nube de niebla que se levantaba de la garganta.

Sin ningún tipo de protección, el canadiense había enfrentado una caída de aproximadamente 188 pies en las aguas profundas repletas de rocas gigantescas. La historia de las cataratas, famosas por estar situadas a unos 236 metros sobre el nivel del mar y con una caída de 64 metros, señala la poca probabilidad de la supervivencia de cualquier ser humano que se atreva a saltar.

Cuando las autoridades se encontraban en la madrugada del martes 9 de julio recorriendo la parte baja de las cataratas, encontraron al hombre sentado tranquilamente en las rocas cerca del borde del río. Sorprendentemente, fue encontrado con pocas lesiones y completamente consciente de que su caída había sido un accidente. Horas más tardes fue trasladado al hospital para recibir más atención.

De acuerdo a los informes de Buffalo News, el periódico del área metropolitana de Buffalo-Niagara Falls, subrayan que 25 personas se suicidan anualmente al visitar las cataratas. «Es un hombre afortunado. No mucha gente lo hace y sobrevive, tiene a Dios en su bolsillo» comentó Andy Essor, residente de Ontario, ante los medios.

El accidente de este pasado martes coincidió con el 59 aniversario de otra historia milagrosa de supervivencia en las cataratas de Niágara. Roger Woodward, un niño de 7 años, fue rescatado el 9 de julio de 1960 después de haber caído en las cataratas desde la parte superior del río. Para ese momento, el niño estadounidense fue la primera persona en sobrevivir a las aguas de Niágara sin ningún tipo de protección.

Roger Woodward, el niño de 7 años que sobrevivió a la caída junto a su familia, 1960 - Bettaman

En el año 2010 Woodward fue entrevistado por The Associated Press, la agencia de noticias americana, y comentó el momento en que fue arrastrado por el agua, «Para mí inicialmente fue un pánico puro, estaba muerto de miedo. Recuerdo que pasé por los rápidos y me golpeaba contra las rocas, me sentía como un juguete en el agua. No tenía la sensación de subir ni bajar. No tenía ninguna sensación en mi estómago como la que podrías tener en una montaña rusa...ese momento cuando tu estómago está en tu garganta. El agua es tan fuerte y fría que eres incapaz de mover un dedo».

De acuerdo a los informes por parte del Parque de Niágara Falls durante las primeras 12 horas del día, más de seis millones de pies cúbicos de agua corren sobre la línea de la cresta de las cataratas más rápidas del mundo.