Así ha sido la tercera sesión de preliminares del COAC 2024: actuaciónes, reacciones y última hora del Concurso del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla

El Carnaval de Cádiz de 2024 toma velocidad de crucero. Tras el estreno del pasado martes, este jueves 11 de enero tiene lugar la tercera sesión de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de adultos. En La Voz de Cádiz te traemos en directo todos los detalles y la última hora del COAC 2024 desde el Gran Teatro Falla.

La tercera sesión de preliminares de este COAC 2024 contará con el coro '¡Qué orgullo de coro!' de Mérida, la chirigota: 'La alegría de Cai (Los apocalípticos)' de Luis Alfonso Martínez y Fernando Castro, la comparsa '¡Con lo bonito que era!' de 'El Principito', la chirigota 'Anonymous gaditano', la comparsa 'La oveja negra' de Martínez Ares y la chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao' de Villegas.

Chirigota: 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' (Chirigota de Juan Miguel y Alejandro Villegas, con Cristóbal Cornejo. De nueva creación)

Antonio Martínez Ares es uno de los autores más importantes de la historia del Carnaval de Cádiz por derecho propio. En el 40 aniversario de su primera agrupación, 'Requiebro', no falla a su cita con un Concurso que, expone, en lo mollar no ha cambiado tanto desde entonces y trae hoy al Gran Teatro Falla 'La oveja negra'. Sabe de la transcendencia que adquiere su obra en toda España y carga con gusto con esa responsabilidad. Tras ganar con 'La ciudad invisible' en 2023 y 'Los sumisos' en 2022, podría lograr lo que nunca antes ha conseguido, tres triunfos consecutivos en el Concurso, lo que elevaría su prolífico palmarés hasta diez primeros premios.

Segunda entrega de 'Con C de Carnaval'. Alfonso Carbonell se encuentra con Miguel Moreno en la Taberna de las Banderas para charlar sobre Carnaval y la próxima entrega del cuarteto del Gago , del que este año es autor en solitario. El próximo sábado será el momento de disfrutar de 'Punk y circo, la lucha continúa'.

