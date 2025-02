¡Qué orgullo de coro!: tangos con sangre de Cádiz y alma de Extremadura para mejorar el nivel de 2023

Coro ¡Qué orgullo de coro! Autor Antonio Rodríguez Osuna, José Rodríguez Sánchez y Celia Lafuente López

Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, ha vivido ya bastantes emociones en el Carnaval de Cádiz. Su coro alcanzó los cuartos de final en 2020, pero el año pasado naufragó entre los últimos puestos. Este año '¡Qué orgullo de coro!' cuenta con la música de Juan Manuel Braza 'El Sheriff', el pregonero, y la incorporación de Celia Lafuente como letrista. El ejército, trasunto del movimiento LGBTIQ+, se ha redimido del mal trago de 2023.

En la presentación engarzan un puñado de canciones pop muy conocidas. Mucha presencia de la cuerda de bajo en los coros, pero el conjunto no logra el equilibrio vocal. La melodía del tango es hermosa, pero no tanto como para alcanzar a reconocer la firma de su autor, El Sheriff, de no haberlo sabido antes. Primera letra dedicada al tango, con sangre de Cádiz y alma de Extremadura. Los tangos se han interpretado mucho mejor que la presentación, sorprendentemente. El segundo es una reivindicación de la modalidad con un giro final que apela a la sororidad: el hermanamiento de mujeres coristas y carnavaleras.

Silbidos y coreografía elemental para introducir los cuplés. «Tanta libertad se nos va de las manos», ironizan en el primer cuplé. «¡Hasta el alcalde es jerezano!», rematan. El cuplé que cierra la tanda está dedicado a la dificultad que entraña siempre coger las entradas del concurso. Asumen con deportividad que el lleno de esta noche en el Falla corresponde al estreno de Martínez Ares. Y estribillo para bailar. En el sexo somos selectos, avanzan, pero escogen al «pito, pito, gorgorito».

El popurrí es el momento del alegato queer. Una performance de una drag queen para dar paso a unas cuartetas cuyo mensaje se agota a medida que se acercan al final. Sospechamos que la sensación de que la puesta en escena y la interpretación, enérgica y muy divertida, han sido mejores que el repertorio no tiene por qué ser negativo. Había en el grupo ganas de compensar la penosa posición del año anterior —fueron penúltimos— y lo han conseguido. Los temas escogidos para la presentación y el popurrí dejan que desear en la mayoría de los casos, pero podría ser suficiente para estar en cuartos.