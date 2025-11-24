La sangría que no cesa: Ibai Gómez es el octavo entrenador destituido en Segunda

Ibai Gómez ya no es el entrenador del Andorra. El club andorrano y el entrenador vasco plasmaron de mutuo acuerdo dar por terminada la etapa del míster al frente del club norteño.

La de Ibai Gómez, por tanto, es la octava destitución de la temporada en LaLiga Hypermotion. Y todo ello en apenas 15 jornadas. El bilbaíno pasa a engrosar una lista de destituidos de la que ya formaban parte otros técnicos como Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural y Deportiva Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Real Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergi Guilló (Huesca) y Sergio Pellicer (Málaga).

Desde el Andorra apuntan: «Tras analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que resta de la temporada, ambas partes coincidieron en que ésta es la decisión más adecuada en este momento».

Y es que el Andorra, recién ascendido a Segunda, empezó siendo la revelación de la temporada y se colocó en la zona alta de la clasificación. ahora, sin embargo, nada más que tiene un punto de ventaja sobre la zona de descenso a la Primera RFEF.

El inicio liguero del Andorra fue espectacular con cuatro victorias en los siete primeros encuentros. Ahora bien, desde que ganara en Santander en la séptima jornada no ha vuelto a conseguirlo. Desde entonces acumula tres empates y cinco derrotas. La última (1-3 en casa ante el Castellón) ha provocado el cese. Uno de esos empates, que fue sin goles, llegó en casa ante el Cádiz CF.

«Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado al bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y logros en su futuro personal y profesional», añaden desde el Andorra al anunciar la noticia.

En busca del nuevo míster

A partir de ahora, el 'staff' técnico del club asumirá la dirección de los entrenamientos y la preparación del partido del próximo viernes a las 20.30 horas ante el Sporting de Gijón en El Molinón.

A fin de cuentas, una mala racha que termina con la etapa de Ibai Gómez en Andorra. Era la primera experiencia del entrenador vasco en el fútbol profesional, al que llegó después de ascender a la Primera RFEF al Arenas de Getxo.

Ibai Gómez había aterrizado en el Andorra el pasado verano para suplir a Beto Company, el entrenador del ascenso a Segunda.

A fin de cuentas, en Segunda existe una silla eléctrica para los entrenadores. De ella quiere escapar Gaizka Garitano, quien fuese entrenador de Ibai Gómez cuando este último era futbolista. Y es que el Cádiz CF pasa por una racha muy negativa últimamente. Ahora bien, Juan Cala, director deportivo del Cádiz CF, se encargó la semana pasada de señalar que la intención del club era renovar al míster cuanto antes.