Quinto entrenador que cae en LaLiga Hypermotion

Doce jornadas han pasado y cinco entrenadores han caído ya en LaLiga Hypermotion. El último ha sido Fran Justo, entrenador del CD Mirandés hasta este domingo. Así lo ha anunciado el club norteño tras la reunión mantenida por el Consejo de Administración, deciendo poner fin a su vinculación contractual.

No lo iba a tener fácil el entrenador gallego, que llegó al conjunto rojillo el pasado mes de julio. Lo hizo tras quedarse el Mirandés a las puertas de ascender a Primera, con Alessio Lisci (actual entrenador del Osasuna) en el banquillo.

Los resultados han pasado factura al técnico gallego, ya que el Mirandés ocupa actualmente la penúltima clasificación con nueve puntos después de dos victorias, tres empates y siete derrotas en doce encuentros disputados. La primera de esas derrotas llegó en el estreno ante el Cádiz CF, cuando el Mirandés jugó los 90 minutos con un jugador menos y todavía no había inscrito a la mayoría de su plantilla. Tuvo que jugar con lo puesto.

El Mirandés se estrenó con derrota ante el Cádiz CF. NACHO FRADE

Anteriormente había entrenado Fran Justo a equipos como Ourense CF, Arenteiro, Lugo, Real Unión y Algeciras. Era su segundo experiencia en Segunda tras una previa con el Lugo en la temporada 2022/2023. Ahora se ha terminado tras caer frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

En su comunicado oficial, el CD Mirandés ha expresado su agradecimiento «por el trabajo y el esfuerzo de Fran Justo durante su etapa como técnico esta temporada», deseándole «la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales».

Antes de la destitución de Fran Justo en el Mirandés ya habían caído otros técnicos como Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural y Deportiva Leonesa), Asier Garitano (Sporting) y Gabi Fernández (Real Zaragoza).