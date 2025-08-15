Fran Justo: «El Cádiz CF siempre es uno de los favoritos en Segunda»

Alessio Lisci, el entrenador del milagro del Mirandés, ya está en Primera con el Osasuna y su sustituto a Anduva llega desde el Algeciras. Es el joven Fran Justo, quien ya había saboreado algunos encuentros la Segunda con el Lugo.

El que fuese entrenador de Ourense, Arenteiro, Lugo, Real Unión y Algeciras llega ilusionado a Miranda de Ebro y le toca estrenarse en Cádiz. «Hemos ido acumulando trabajo y partidos amistosos. Gracias a eso nos van dando pistas por el sitio que hay que ir y viendo el desarrollo de los jugadores en lo individual y en lo colectivo», señala en la previa del estreno liguero. Y añade el de Orense: «Comienza LaLiga Hypermotion y hay ganas de ir a Cádiz a competir lo mejor posible».

Fran Justo llega a un equipo que se ha quedado a las puertas de la proeza de subir a Primera. «Somos un equipo en proceso de construcción. Estamos en el punto de inicio y seguro que el Mirandés de Fran Justo tiene que crecer en muchas cosas. Poco a poco tenemos que ir siendo reconocibles», señala.

El primer adversario liguero

Sobre la visita a Cádiz, el entrenador del Mirandés apunta: «Tenemos claro el plan de partido a desarrollar y por dónde hacer daño al Cádiz CF».

Mientras tanto, Fran Justo recuerda: «Son días intensos y es lo que nos toca a los profesionales. Cuando termine el mercado seguro que tenemos un Mirandés con grandes recursos. Pensamos en nosotros. Hay que crear un modelo propio, aunque se analice al rival».

Y de su primer adversario liguero opina lo siguiente: «No voy a descubrir al Cádiz CF y siempre es uno de los favoritos cuando juega en Segunda».

Fran Justo, a la derecha, nuevo entrenador del CD Mirandés. EFE

«El Cádiz CF tiene mucho talento, no voy a descubrir a sus futbolistas, que en una acción pueden decidir el encuentro. Habrá que estar muy atentos y concentrados durante todo el encuentro», asegura.

Antes de empezar en el banquillo jabato, Fran Justo recalca: «Me he encontrado lo que me imaginaba, que es un club que trabaja muy bien aunque tenga unos recursos más limitados. El presidente y el director deportivo han sido desde el principio muy claros conmigo».