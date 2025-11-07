Jornada de alerta roja en Segunda: hasta cuatro ultimátum en los banquillos

La decimotercera jornada de Segunda División se presenta calentita. Poco a poco, la competición va alcanzando el primer tercio de desarrollo y las directivas comienzan a perder los nervios. Es más, ya ha habido varias que no han tenido paciencia con los entrenadores que iniciaron la temporada. En total, cinco han sido los despidos que se llevan hasta la fecha. Recordemos: Johan Plat en el Castellón, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Real Sporting, Gabi Fernández en el Real Zaragoza y el último Fran Justo en el Mirandés.

Pues bien, la cosa sigue y, como tal, seguramente no serán los únicos que perderán su puesto de trabajo. Sin ir más lejos, esta misma semana es posible que a los cinco anteriormente citados se sume alguno de los que en estos momentos están en entredicho en sus respectivos clubes dados los resultados cosechados hasta la actualidad.

Los banquillos queman y a medida que los equipos se van alejando de sus objetivos las decisiones comienzan a precipitarse en busca de ese revulsivo que pueda salvar la situación, ahora que se está a tiempo. O eso piensan.

Según varias informaciones locales, en esta decimotercera jornada habría hasta cuatro técnicos en la picota. Repasemos.

El primero de ellos suena mucho en el cadismo, precisamente, porque fue hace un año cuando su nombre ya estaba en el disparadero tras un comienzo liguero muy decepcionante y que acabó en el INEM. En efecto, uno de los señalados es el actual entrenador del Leganés, recién descendido como hace un año lo fue el Cádiz CF, Paco López. El conjunto pepinero no termina de arrancar y al club del sur madrileño se le queda casi en nada la actual decimotercera posición en la que se encuentra a cinco puntos del sexto, el Cádiz CF. El 'Lega' juega este sábado en Anoeta hasta la Real B, que se encuentra en puestos de descenso.

Otro al que no le van nada bien las cosas es a Pacheta, que llega a esta jornadas después de que su Granada se dejase remontar en Pucela ante el Valladolid, próximo rival amarillo este domingo en Carranza. El conjunto nazarí ocupa la vigésima posición y este domingo recibe en Los Cármenes a un histórico con problemas, el Zaragoza, que es colista tras varios años coqueteando con el descenso. Sin duda, todo lo que no sea una victoria caldearía el ya de por sí caldeado ambiente en el entorno granadinista, que ve como su equipo acumula cuatro encuentros sin ganar.

Y de un banquillo andaluz a otro, en este caso el del Málaga, donde se encuentra Sergio Pellicer. Los malaguistas están solo dos puntos por encima del descenso en una temporada que comenzó muy bien a domicilio al ganar en Las Palmas en lo que fue su primera visita liguera. Pues bien, desde entonces no han conseguido sumar ningún punto fuera de La Rosaleda en los cinco desplazamientos que sucedieron tras asaltar el Estadio Gran Canaria. El Málaga recibe este sábado al Córdoba de Iván Ania.

Por último, tampoco andan muy bien las cosas de tranquilidad en el banquillo de Ipurúa. El cuadro armero, acostumbrado año tras año a estar en los puestos nobles, ha caído este curso a la frontera del descenso con solo un punto más que la Real B, decimonoveno. Sobra decir que Beñat San José no cuenta ahora con toda la confianza de la directiva y tratará de recuperar algo este sábado en su estadio frente al Albacete.