Continúa la sangría de entrenadores en LaLiga Hypermotion

Seis son los entrenadores que han sido destituidos ya en LaLiga Hypermotion después de 13 jornadas. A Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural y Deportiva Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Real Zaragoza) y Fran Justo (Mirandés) se une ahora Sergi Guilló (Huesca).

El Huesca ha tomado esta decisión debido a la situación clasificatoria del equipo altoaragonés, que es el 18º clasificado de Segunda con 15 puntos, sólo uno más que el Granada, situado en la zona de descenso a la Primera RFEF.

«El club adopta esta decisión con el objetivo de impulsar una reacción en la actual situación deportiva», apuntan desde la entidad de El Alcoraz. Y añaden: «Desde la entidad queremos agradecer a Sergi Guilló y a su cuerpo técnico su trabajo, profesionalidad y compromiso durante estos meses, y desearles mucha suerte en el futuro».

Esta situación llega después de un prolongado bache de resultados que empezó en Cádiz hace un mes. A La Tacita de Plata llegó el Huesca en la sexta posición con 13 puntos y tras ganar 'in extremis' al Burgos en El Alcoraz (2-1). Después de caer derrotado ante el Cádiz CF (1-0), el Huesca únicamente ha sumado dos puntos más gracias a dos empates en casa ante UD Las Palmas (1-1) y Andorra (2-2). Los otros encuentros los ha perdido frente al propio Cádiz CF (1-0), Albacete Balompié (2-1) y Real Sociedad B (2-0). Sí ganó en la primera ronda de la Copa del Rey al modesto Utebo (0-3).

En busca de un nuevo entrenador

Ahora, a las puertas del derbi del próximo domingo a las 21.00 horas ante el Zaragoza en la capital maña, el Huesca busca nuevo entrenador.

La etapa de Sergi Guilló en tierras oscenses termina muy pronto. El joven entrenador ilicitano de 33 años de edad se estrenaba esta temporada en un banquillo del fútbol profesional después de cosechar óptimos resultados en el Orihuela (Segunda RFEF) y en el Mérida (Primera RFEF). Había llegado para ocupar el puesto dejado por Antonio Hidalgo, actual entrenador del Dépor.

Sergi Guilló era uno de los técnicos que estaba en la cuerda floja en la pasada jornada junto a los excadistas Paco López (Leganés) y Sergio Pellicer (Málaga), sin olvidar a Beñat San José (Eibar) y Pacheta (Granada). Todos han salvado por ahora el aviso.