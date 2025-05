Antonio Hidalgo: «No ha sido nuestro día, cada vez que el Cádiz llegaba marcaba»

Antonio Hidalgo, entrenador del Huesca, lamentaba el partido de su equipo que le dejaba sin opciones de 'play off' de ascenso. «Las sensaciones son malas tras el resulado y por no tener opción de meterte en la pelea. Hemos hecho una gran temporada pero no hemos tenido nuestro día hoy, el Cádiz ha sido mejor y poco más», destacaba el entrenador del cuadro oscense.

Hidalgo destacaba que su equipo ha superado muchos problemas durante la temporada. «Hemos hecho una gran campaña yendo al límite en muchos encuentros. Hoy con poco el Cádiz ha ido marcando goles, son días que pasan. No era lo que queríamos pero no hemos tenido opción. Ha sido un día amargo hoy».

El técnico visitante recordaba que muchos goles amarillos llegaron por fallos de sus jugadores. «El Cádiz tiene jugadores diferenciales pero nosotros hemos concedido muchos errores y así es complicado. Hemos tenido alguna oportunidad para empatar en la primera parte pero no ha sido posible, el Cádiz es justo vencedor«, concluía.