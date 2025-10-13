Cádiz tiene un nuevo ídolo: Iuri Tabatadze

Iuri Tabatadze ha caído de pie en La Tacita de Plata. El carismático futbolista georgiano ha pasado de ser un desconocido a convertirse en un ídolo para el cadismo. Muy poco tiempo ha necesitado para levantar a los espectadores de sus asientos y corear su nombre al ser sustituto.

'Tabata' ha exhibido velocidad, pegada y mucho compromiso desde que aterrizó en España. Frente al Albacete llegó y pegó, en San Sebastián firmó un doblete con dos grandes goles y frente al Huesca exprimió su velocidad para dar una nueva victoria a un equipo que es más líder que nunca. Cuatro goles como cuatro soles para dar dos victorias y un empate al Cádiz CF.

El de esta jornada ha sido el primero desde que Iuri es titular con el Cádiz CF, ya que las tres dianas anteriores llegaron con el georgiano como revulsivo. Un tanto que demuestra que Tabatadze también sabe marcar cuando sale desde el inicio.

«Fue un partido muy importante. Me alegra haber ayudado al equipo a ganar, porque necesitábamos recuperarnos lo antes posible», señaló Tabatadze al término de la cita liguera y tras anotar después de cuatro encuentros sin hacerlo.

El guiño al aficionado atendido en el Cádiz - Huesca

Él ya es un cadista más y así lo siente. Tanto que tuvo un guiño para el cadista que tuvo que ser atendido en la grada. «Los aficionados estuvieron increíbles. Espero que el seguidor que perdió el conocimiento se recupere pronto. Gracias a todos por el apoyo», destacó un futbolista que se hace querer en La Tacita de Plata.

Y es que más allá de sus goles, que no son pocos y le colocan como 'pichichi' del equipo en estos momentos, Iuri Tabatadze deja huella por su compromiso y lealtad hacia el escudo. Tanto que todos los partidos acaba exhausto después de tanto esfuerzo y no puede terminarlos.

«Fue un partido duro, con mucho movimiento. Era importante mantenernos unidos y no descomponernos. Estoy muy feliz con el equipo», recalcó.

Y exigente apostilló: «Vamos bien en este momento, pero tenemos que acabar la temporada en el primer puesto».

Iuri quiere hacer historia en el Cádiz CF. Tabatadze es un cadista más.