Sergio Pellicer dice adiós al Málaga: séptimo entrenador que cae en 14 jornadas en Segunda

No hay últimamente ninguna semana en la que exista un cambio de entrenador en LaLiga Hypermotion. Hasta siete son ya las destituciones de entrenadores en la categoría de plata del balompié nacional a estas alturas de la competición.

Desde que fuese destituido Johan Plat (Castellón) se han ido produciendo bajas en los banquillo. Así se confirmó con las salidas de Raúl Llona (Cultural y Deportiva Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Real Zaragoza), Fran Justo (Mirandés) y Sergi Guilló (Huesca). El último en caer ha sido Sergio Pellicer (Málaga). O lo que es lo mismo, siete entrenadores en catorce jornadas. Uno cada dos semanas.

La Cultural y Deportiva Leonesa, siguiente adversario liguero del Cádiz CF, ha sido el verdugo del Málaga después de una victoria por la mínima (1-0). Esta situación ha dejado a la escuadra andaluza en la 18ª posición en la clasificación de LaLiga Hypermotion con 15 puntos. Cierto es que no está en la zona de descenso a la Primera RFEF, aunque cuenta con la misma puntuación que Granada y Huesca, que sí están en la zona de peligro.

Cuatro victorias, tres empates y siete derrotas (una de ellas ante el Cádiz CF en La Rosaleda), con 16 goles a favor y 18 en contra, han sido los números de Sergio Pellicer en el Málaga esta temporada. La última desde que cogió las riendas del equipo costasoleño en Segunda durante la temporada 2022/2023. Entonces entró como sustituto de Pepe Mel, aunque no pudo evitar el descenso a la Primera RFEF.

Sergio Pellicer, a la izquierda, durante una visita a Cádiz con el Málaga. ANTONIO VÁZQUEZ

Muy vinculado a La Rosaleda

El técnico castellonense fue el que devolvió al Málaga a Segunda después de una única temporada en la categoría de bronce del balompié nacional, continuando después la temporada pasada y la actual en el banquillo blanquiazul.

Se trataba de su segunda etapa en el banquillo del Málaga, ya que aterrizó en La Rosaleda en la temporada 2019/2020 para sustituir a Víctor Sánchez del Amor. también fue en Segunda y permaneció el resto de esa temporada y toda la siguiente en el club malagueño.

Entre ambas etapas del Málaga entrenó al Fuenlabrada, mientras que sus inicios en los banquillos fueron en la UD Logroñés y en el filial del Dépor. Ahora bien, como técnico hizo historia en el Juvenil A del Málaga alzándose con la Copa de Campeones de España hace una década (2015/2016) y disputando la UEFA Youth League. Las dos temporadas siguientes alternó labores de segundo entrenador y auxiliar técnico en la primera plantilla blanquiazul. Después fue entrenador del Atlético Malagueño.

Como jugador que se formó en la cantera del Valencia, Sergio Pellicer defendió la elástica del Málaga entre los años 1995 y 1997. Aquel lateral derecho se desenvolvía principalmente en Segunda B y de La Rosaleda pasó a Cádiz, donde estuvo otras dos temporadas entre 1997 y 1999, antes de marcharse al Real Jaén.

Hércules (en varias etapas), Gramanet, RSD Alcalá y Villajoyosa fueron otras de sus escuadras en su etapa sobre los rectángulos de juego.