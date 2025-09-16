El Castellón destituye a su entrenador y pone de interino a un excadista

El CD Castellón ha destituido al neerlandés Johan Plat como entrenador, después de no haber ganado ningún partido en las primeras cinco jornadas, según explicó este martes el club, que anunció que, el exjugador y excadista durante seis meses de la 2005/06, Pablo Hernández dirigirá el equipo de forma interina.

Internacional absoluto con España y exjugador del Valencia, Leeds United o Castellón, entre otros como el conjunto gaditano, Pablo Hernández dirigía hasta ahora al filial castellonense en Segunda RFEF.

Plat deja al Castellón en puestos de descenso con solo dos puntos en la clasificación después de cosechar tres derrotas en las cinco primeras jornadas. El técnico neerlandés se hizo cargo del equipo en enero tras ser destituido por problemas con la directiva Dick Schreuder y ascendió de ayudante a primer entrenador.

Con Plat, el Castellón ha jugado 24 partidos que se saldaron con diez derrotas, ocho empates y cuatro victorias.

El club ha agradecido al ya ex entrenador albinegro «su trabajo durante sus 24 partidos en el club y valoramos su esfuerzo para conseguir la salvación la temporada pasada. Deseamos a Johan muchos éxitos en sus futuros proyectos».

Ahora, aunque de forma interina, coge las riendas Pablito Hernández, toda una institución en el club orellut. Hace ya más de veinte año el extremo diestro llegó al Cádiz CF gracias a la gestión del entonces director deportivo cadista Alberto Benito, que consiguió su cesión del Valencia, club donde después tocaría el cielo. El extremo diestro se hizo muy pronto con un hueco en el corazón de los gaditanos, que esa campaña habían vuelto a Segunda tras un año en Primera con Espárrago. Pablito Hernández cayó en un equipo donde también se encontraban Lucas Lobos, Bezares, Armando y muchos más legendarios componentes del once de Chapín. Solo estuvo seis meses de amarillo, pero hizo disfrutar a la afición desde el primer día que llegó en aquel mercado de invierno. Aquel Cádiz CF lo empezó entrenando Oli y lo acabó Jose, que de haber habido play off de ascenso los hubiera luchado con total seguridad una vez rescató de la parte baja al equipo.