Jon Pérez Bolo llega al Huesca y se lleva a Mere de segundo entrenador

El Huesca ya tiene al entrenador sustituto de Sergi Guilló. Finalmente ha sido Jon Pérez Bolo el técnico elegido para relevar al ilicitano en el banquillo oscense. Con él llega el portuense Mere Hermoso como segundo entrenador.

Situado en la 18ª posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion con 15 puntos, sólo uno más que el Granada (situado en la zona de descenso a la Primera RFEF), el Huesca ha decidido cambiar de entrenador después de su actual bache de resultados.

De esta manera el equipo altoaragonés se ha convertido en uno de los seis equipos de LaLiga Hypermotion que ya han cambiado de entrenador después de 13 jornadas. A Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural y Deportiva Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Real Zaragoza) y Fran Justo (Mirandés) se unió Sergi Guilló (Huesca).

La etapa de Sergi Guilló en tierras oscenses termina muy pronto. El joven entrenador ilicitano de 33 años de edad se estrenaba esta temporada en un banquillo del fútbol profesional después de cosechar óptimos resultados en el Orihuela (Segunda RFEF) y en el Mérida (Primera RFEF). Había llegado para ocupar el puesto dejado por Antonio Hidalgo, actual entrenador del Dépor.

OFICIAL | Jon Pérez Bolo, nuevo entrenador de la SD Huesca.



El técnico vasco toma las riendas del banquillo del equipo azulgrana, al que dirigirá desde este miércoles.



¡Bienvenido!



⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/DChwjwWQ6i — SD Huesca (@SDHuesca) November 12, 2025

El recambio es Jon Pérez Bolo, un entrenador con experiencia en Segunda, algo que no tenía el joven Sergi Guilló. Y es que el que fuese delantero en su carrera deportiva, ya ha entrenado en Segunda a Ponferradina (a la que logró ascender a Segunda), Real Oviedo y Burgos, siendo destituido de estas dos últimas escuadras.

Nacido en Bilbao hace 51 años, Jon Pérez Bolo inició su trayectoria en los banquillos hace una década con el Arenas de Getxo, con el que estuvo en Segunda B, misma categoría en la que triunfó en El Toralín con la Ponferradina. Eso le dio la oportunidad de subir a Segunda y afianzarse en la categoría de plata del fútbol español con el equipo berciano y con nuevas apuestas.

Jon Pérez Bolo es el nuevo entrenador del Huesca. EFE

Frente al Cádiz CF se ha medido en dos ocasiones como entrenador. En ambos casos fue como técnico de la Ponferradina durante la temporada que el Cádiz CF ascendió por última vez a Primera (2019/2020). Entonces el equipo gaditano debutó ganando 3-1 a los bercianos en el inicio liguero con goles de Javi Navarro, Perea y Nano Mesa, y empató sin goles al empezar la segunda vuelta en El Toralín.

Dos décadas en los banquillos

Jon Pérez Bolo firma hasta junio de 2027 y llega acompañado de Mere Hermoso como segundo entrenador. El portuense se convierte en la mano derecha del bilbaíno.

Mere vuelve a Segunda, categoría en la que dirigió a Fuenlabrada y Alcorcón como entrenador principal. En su carrera en los banquillos también ha pasado por equipos como Puerto Real, Racing Club Portuense, Conil, Cádiz B, Algeciras, UD Logroñés, Balona y Melilla.

Jon Pérez Bolo ya está en El Alcoraz y a las 12:00 horas dirigirá su primer entrenamiento con la SD Huesca

Presencia gaditana en El Alcoraz con un entrenador contrastado que suele controlar muchas facetas del juego. Un trabajador nato que también empezó su andadura como segundo entrenador con otro vizcaíno como José Luis Burgueña hace ya dos décadas en El Puerto de Santa María.