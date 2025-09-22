Cae el segundo entrenador en Segunda División

Este fin de semana ha caído el segundo entrenador de Segunda División después de que la semana pasada cayera el del CD Castellón Johan Plat, que fue sustituido por Pablo Hernández y que no ha podido tener mejor debut al ganar 1-3 a la Cultural y Deportiva Leonesa, precisamente, el equipo que este lunes ha decidido destituir a Raúl Llona por malos resultados.

El despido de Llona llega tan solo una jornada después de que los leoneses goleasen 2-4 en el campo del entonces líder Racing de Santander evidenciando la locura de la categoría más igualada del panorama español. La CyD Leonesa se encuentra en estos momentos en puestos de descenso con cuatro puntos.

El técnico riojano ha formado parte del club leonés durante algo más de dos temporadas, contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación.

Desde la Cultural se agradece a Raúl Llona su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles. Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León.

Más temas:

Español