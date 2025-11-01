De pupilo a rival: Garitano e Ibai Gómez se reencuentran en Andorra

Ibai Gómez fue un jugador importante en el Athletic Club de Bilbao. Como futbolista león disputó 193 partidos, repartidos en nueve temporadas en dos etapas diferentes en la entidad, a la que llegó en la 10/11 procedente del Sestao River. Como jugador, anotó 18 goles en el primer equipo y levantó dos títulos de la Supercopa, fue subcampeón de la Europa League y cuatro veces subcampeón de la Copa del Rey. Una de ellas con Gaizka Garitano, actual entrenador del Cádiz CF, como técnico del cuadro bilbaíno. Por lo tanto, el duelo de este domingo supondrá un reencuentro entre el alumno y el maestro, aunque ahora ambos parten como maestros de sus respectivos conjuntos.

Garitano dirigió a Ibai Gómez durante dos temporadas y media en San Mamés. El ahora técnico amarillo llevó al Athletic a una final de Copa del Rey en la 2019/20 que perdió contra la Real Sociedad, y fue cesado en enero de 2021 a pesar de conseguir una victoria contra el Elche. Una etapa en la que pudo dirigir al que es el actual técnico del Andorra. «A Ibai le conozco, ha sido jugador mío, fue muy buen futbolista. Es un entrenador muy muy bueno, desde siempre le ha gustado el fútbol y lo está haciendo fenomenal», expresaba Gaizka en la rueda de prensa previa al choque.

La carrera de Ibai Gómez en el fútbol es cuanto menos peculiar. Colgó las botas con apenas 34 años para dedicarse a los banquillos y, tras dirigir al Arenas de Getxo en Segunda Federación y a la selección de la República Dominicana sub23, aceptó el reto del Andorra después del ascenso a Segunda División. Eso sí, el inicio liguero del equipo del Principado está siendo realmente positivo para ser un recién ascendido, aunque en las últimas jornadas no está mostrando esa versión apisonadora del comienzo. Sea como sea, el encuentro supone el reencuentro de Garitano y de Ibai Gómez, que un día compartieron vestuario en el Athletic Club y ahora se medirán desde los banquillos.