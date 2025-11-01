Gaizka asume el problema a balón parado: «No tenemos buenos cabeceadores»

No se fía Gaizka Garitano del Andorra, próximo rival del Cádiz en Segunda División. El técnico vasco, que fue entrenador del actual líder del conjunto andorrano, Ibai Gómez, reconoce que es un equipo que juega muy bien al fútbol y que, además está amparado por los resultados en este inicio liguero a pesar del bajón de las últimas jornadas. «Juega muy bien, han empezado muy bien. En casa juegan muy bien y es un rival siempre muy complicado. En Segunda está todo muy igualado». Eso sí, el de Derio mira más lo que él puede controlar. «Este es un partido más, y estoy más pendiente de lo nuestro y de seguir haciendo lo que hacemos«.

🗣️ Garitano: “Afrontamos este tercer partido con la ilusión y la esperanza de ganar”. pic.twitter.com/kBHlziq0RK — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 1, 2025

El Cádiz, más allá del innecesario debate sobre si juega mejor o peor, está siendo un cuadro muy fiable y uno de los mejores de la categoría en este inicio liguero. Aunque hay una faceta en la que debe mejorar para convertirse en un equipo más completo: las acciones a balón parado (tanto en ataque como en defensa). «No tenemos futbolistas que tengan remates de cabeza ni que sean buenos cabeceadores. Tenemos que intentar mejorar en eso. A la hora de defender tampoco nuestro equipo es muy alto y siempre te van a poder rematar. Lo importante es hacer un esfuerzo e intentar que te rematen lo menos posible», asumía Gaizka Garitano en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Andorra.

También fue preguntado por Joaquín González, que tuvo sus primeros minutos oficiales en la victoria sobre el UCAM Murcia en Copa del Rey. «Llevaba muchos meses sin jugar y aguantó setenta minutos, hizo un buen partido. Queremos que sea importante, y a ver si poco a poco va arrancando». Por último, elogió a Roger Martí tras los dos goles anotados en La Condomina y aseguró que es el mejor rematador de la plantilla. El Cádiz viaja en la tarde del sábado hacia tierras andorranas de cara al choque correspondiente a la jornada 12 de LALIGA Hypermotion.