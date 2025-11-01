Muere Colin Addison, entrenador del Cádiz CF en dos cortas etapas

Colin Addison ha muerto a los 85 años de edad y el Cádiz CF ha querido mostrar su pesar por el adiós del que fuese su entrenador en dos cortas etapas.

«Pésame por el fallecimiento de Colin Addison, que fue entrenador de nuestro club en 1990 y 1993. Descanse en paz», apuntaba el club gaditano a través de sus medios oficiales.

Nacido el 18 de mayo de 1940 en Taunton (Inglaterra), Colin Addison empezó su trayectoria en el mundo del fútbol como delantero. Tal es así que jugó en la Premier con clubes como Nottingham Forest, Arsenal y Sheffield United, entre otros, en la década de los 60 del siglo pasado.

Después llegó su aventura en los banquillos como entrenador. Primero como entrenador - jugador en el Hereford United a principios de los 70, aunque fue más de una década después cuando salió de las islas británicas. Primero para probar fortuna en el Al-Ahli y así llegó a España. Su primera parada fue Balaídos para entrenar al Celta en la temporada 1986/1987. Tan bien le fue en Vigo que Colin Addison ascendió a los celestes a Primera esa temporada, con el brasileño Baltazar como 'pichichi' del equipo.

Dos años más tarde, tras un paso previo por el West Bromwich Albion como asistente, Colin Addison fue llamado por Jesús Gil para tomar las riendas del Atlético. Era su cuarto entrenador ese curso, algo muy habitual cuando Jesús Gil era el presidente colchonero, tras Maguregui, Briones y el también inglés Atkinson. Pero Colin Addison, que volvió a tener a Baltazar como discípulo, no llegó a terminar la temporada en un equipo que terminó cuarto clasificado y que tenía en sus filas a jugadores como el propio Baltazar, Abel, Tomás, Donato, Orejuela, Alfredo, Marina, Futre y Manolo.

Con la ayuda de Ramón Blanco

Fue un año después, en la temporada 1989/1990, cuando Colin Addison fue el elegido por Manuel Irigoyen para tomar las riendas del Cádiz CF en Primera. Colin Addison tenía 49 años de edad y llegó para terminar un curso que había empezado David Vidal y que había contado con Ramón Blanco como entrenador interino.

Ocho encuentros estuvo Colin Addison en el banquillo gaditano en los que consiguió cinco victorias (las cuatro últimas en las cuatro últimas jornadas de la competición liguera) y sufrió tres derrotas. Todas sus victorias fueron por la mínima ante Castellón (1-0), Rayo Vallecano (0-1), Real Sociedad (1-0), Tenerife (0-1) y Celta (1-0). El Cádiz CF terminó en la 15ª posición de la clasificación y continuó en Primera.

Sin controlar el idioma, el británico contó con el apoyo de Ramón Blanco como segundo entrenador. De este último comentaban que llevaba las riendas del equipo por aquel entonces. En sus filas tuvo a Mágico González y a otros jugadores como Bermell, Carmelo, Enrique Montero y Jose González, entre otros.

El entrenador inglés Colin Addison. EFE

Aciaga segunda etapa en el Cádiz CF

Su segunda etapa fue mucho peor. Colin Addison volvió tras estar de nuevo en el Hereford United y entrenar también en Kuwait. Esta vez, sin embargo, no pudo evitar el descenso a Segunda B en la aciaga temporada 1993/1994. Apenas estuvo en los cinco encuentros iniciales. Era el curso de un Cádiz CF recién descendido desde Primera después de su etapa más gloriosa de la historia en la máxima categoría del balompié nacional. El británico se fue y tomó las riendas Hugo Vaca, que después dejó su sitio a José Antonio Naya y, posteriormente, a Marcelino Pérez. No había remedio y el Cádiz CF se marchó a la categoría de bronce después de un ejercicio muy adverso y convulso en el que nada salió bien.

Su última experiencia en España fue con el Badajoz, también en Segunda, en la temporada 1995/1996. Ahí sí estuvo todo el curso y estuvo a punto de clasificar a los albinegros para la promoción de ascenso a Primera, algo que consiguió el Extremadura, un vecino que sí ascendió.

Fue la última etapa en España de Colin Addison, un entrenador que sí tuvo su prestigio en Inglaterra. También fue comentarista en la BBC Radio Wales hasta el año 2008, así como comentarista y analista de fútbol español para Sky Sports y ESPN.

Además prestó servicios de consultoría a clubes y entidades de medios de comunicación en España, Estados Unidos y Asia.

Colin Addison durante sus últimos años. La VOZ

A sus 85 años de edad ha muerto en Hereford, la ciudad británica en la que residía. Con él también se va una parte de la historia del Cádiz CF.

Descanse en paz.