Carmelo y el doble homenaje del Cádiz CF: puerta y saque de honor

Carmelo Navarro, el jugador del Cádiz CF con más encuentros en Primera, está recibiendo en estos últimos días todo el cariño del cadismo. Un cariño más que merecido después de su trayectoria cuando defendía la zamarra amarilla en la mejor época del club gaditano en toda su historia, a finales de los 80 y principios de los 90.

Si el pasado 18 de septiembre le tocaba ver cómo una de las puertas del Estadio llevaban su nombre, diez días más tarde pudo hacer el saque de honor antes del Cádiz - Ceuta. Dos en uno.

«No podía imaginarlo ni en el mejor de mis sueños», señalaba emocionado el 'Beckenbauer de la Bahía' cuando era homenajeado de manera acertada por el club presidido por Manuel Vizcaíno. El otrora central se sumaba así a otras leyendas del Cádiz CF como Mágico González, Pepe Mejías, Paco Baena y Juan José 'Sandokán', quienes también ya cuentan con su puerta en el lugar, ahora completamente remozado y renovado, donde fueron felices y tan felices hicieron a los cadistas.

Aquella inauguración fue en un acto sencillo en el que Carmelo Navarro, edil en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, contó con el apoyo del alcalde portuense Germán Beardo, la junta directiva del Cádiz CF, excompañeros cadistas y su familia.

En la previa ante el Ceuta el Estadio mucha más gente había en las gradas. Tal es así que se registraba la mejor entrada de la temporada. 16.587 espectadores para ser exactos. A Carmelo lo recibieron con vítores y una admiración enorme, coreando su nombre. Quien recoge es porque algo sembró. Y su toque de balón lo dio con la clase que siempre le caracterizó como futbolista.

Toda una leyenda

La jornada no acabó ahí porque el 'Beckenbauer de la Bahía' visitó esa misma noche 'Gol a Gol', el programa de Canal Sur en el que estuvo acompañado, entre otros, por su excompañero Jose González.

Allí Carmelo rememoró el pasado. «Mágico era diferente. Le he visto hacer cosas a Jorge que sólo se lo vi hacer a tres o cuatro futbolistas. Lo hemos disfrutado en el Cádiz CF, pero la pena es no poder haberlo visto en uno de los grandes clubes del mundo ganando Ligas, Champions y Mundiales como le pasó a Maradona», señalaba Carmelo, que conocida fue su historia con el astro argentino.

Del saque de honor apuntó con su habitual sentido del humor: «Fue muy emocionante porque el césped del Carranza ahora nada tiene que ver con el que teníamos nosotros. Siempre me acordaré cuando Víctor Espárrago se ponía a cuidar el campo como un jardinero más cuando terminaba los entrenamientos y era nuestro entrenador. Ahora es un lujo jugar al fútbol en estos campos. El que no sepa jugar ahora en estos campos es muy malo».

Un césped que no privaba al Cádiz CF de hacer disfrutar en su momento al cadismo. «Lo hacíamos muy bien cuando nos dejaban jugar, aunque éramos equipo de estar abajo en la clasificación en Primera, salvándonos casi siempre al final de cada temporada. Ahora bien, teníamos gente que jugaba bien a la pelota», recalcaba Carmelo en el programa deportivo de la televisión pública andaluza.

Era otra época diferente. «Antes no había televisión y se pasaba bien en un campo de fútbol. Era divertido. Hay muchas anécdotas. De mis primeros partidos en el Betis, Biosca tenía una fuerza en la mano tremenda. Le pegó un pellizco a Hugo Sánchez que se quedó llorando», comentaba.

Pero centrándose en el Cádiz CF actual, el 'Beckenbauer de la Bahía' añadía: «Lo mejor está por llegar. El Cádiz CF ha formado un equipo muy potente y muy consistente. Además la afición está muy ilusionada y puede lograr el ascenso y, si todo va normal, se lleve muchos años en Primera que es lo que todos los cadistas deseamos».

Sin lugar a dudas, unos días que Carmelo jamás olvidará. «El fútbol me recompensó al final de la carrera y en mi casa. Tuve la suerte de coincidir con grandes futbolistas y mejores personas».