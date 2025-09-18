Carmelo Navarro tendrá una puerta a su nombre en el Estadio del Cádiz CF.

Este jueves 18 de septiembre a las 12.00 horas se inaugurará una nueva puerta en el Estadio del Cádiz CF. A partir de ahora la puerta 2D será rebautizada con el nombre de Carmelo Navarro.

El 'Beckenbauer de la Bahía' tendrá una puerta que llevará su nombre en el mismo lugar (aunque ya remodelado) en el que se convirtió en uno de los baluartes del mejor Cádiz CF de la historia. Todo un mito.

Nacido en Murcia en marzo de 1959 y criado en La Coruña hasta su llegada a El Puerto de Santa María, Carmelo Navarro empezó su trayectoria en el Ural durante su estancia en tierras gallegas. Posteriormente el defensa central se formó en el CD Safa-San Luis hasta dar el salto al Racing Club Portuense. Después pasó por Salamanca, Recreativo de Huelva y Real Betis antes de recalar en el Cádiz CF, donde permaneció entre 1987 y 1994, convirtiéndose en uno de los iconos de la entidad gaditana. Allí fue uno de los baluartes de una escuadra mítica que firmaba permanencias sufridas e inesperadas. En total fueron 244 encuentros oficiales defendiendo la zamarra y el escudo del Cádiz CF.

Carmelo Navarro junto a Diego Armando Maradona en un Cádiz - Sevilla. EFE

Una vez terminada su etapa en La Tacita de Plata, Carmelo regresó al Racing Club Portuense para jugar en Regional Preferente con un equipo que pasaba por una delicada situación económica. Allí colgó las botas, dejando también un recuerdo imborrable.

Ya retirado (y tras pasar por los micrófonos de Canal + como comentarista -después ha comentado encuentros en Onda Cero-), Carmelo Navarro se centró en su labor empresarial al dirigir la empresa 'Vinagres de Yema' en El Puerto de Santa María, ciudad en la que Carmelo ha formado parte en varias etapas de las candidaturas del Partido Popular (PP). Primero fue concejal en la oposición en el periodo 1995-1999 y actualmente es el edil Delegado de Impulso Económico, Industria Logística Mundo Rural, Marino, Fondos Europeos, Real Plaza de Toros y Selección de Operación de EDUSI.

Un nuevo reconocimiento

Se suma de esta manera al mismo reconocimiento que tuvieron en su momento otros jugadores como Mágico González, Paco Baena, Pepe Mejías y Juan José 'Sandokán', quienes también tienen una puerta a su nombre en el antiguo Carranza.

Pepe Mejías es uno de exjugadores del Cádiz CF que tiene una puerta a su nombre en el Estadio. ANTONIO VÁZQUEZ

Eso sí, no es la primera vez que el 'Beckenbauer de la Bahía' recibe un reconocimiento por parte del Cádiz CF. Tal es así que Carmelo Navarro ya fue invitado de honor en el palco del Estadio del Cádiz CF durante el Cádiz - Zaragoza en Segunda durante el mes de abril de 2019. Entonces el exfutbolista acababa de cumplir 60 años de edad.

Ahora vuelve a ser reconocido y su imagen quedará siempre ligada al lugar en el que dejó huella en Primera. Todo un icono del Cádiz CF y del fútbol español de finales del pasado siglo XX.