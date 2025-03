Un homenaje con el corazón

Cuentan aquellos que se han dedicado al balompié que el día después de la retirada es doloroso. La incertidumbre está presente en cada futbolista, el qué pasará el día después de colgar las botas y no volver a entrenar. El miedo siempre está así, pero con cercanía, unión y un buen grupo de amigos todo se lleva muchísimo mejor.

Esa química es la que se da en El Puerto de Santa María, donde los Veteranos del Racing Club Portuense se dan cita para rememorar anécdotas, pasar un buen rato y seguir vinculados en torno al balón. Porque, a fin de cuentas, sus vidas están marcadas por el esférico.

Son los casos de jugadores que vistieron la zamarra del Racing Club Portuense en alguna de las etapas de esta entidad casi centenaria. Entre ellos, sin ir más lejos, futbolistas que llegaron a la elite del fútbol nacional y dejaron huella. Desde Enrique Montero hasta Carmelo Navarro pasando por Cecilio Zunzunegui, quien actualmente es el presidente de los veteranos racinguistas. Otros muchos no llegaron a despuntar a ese nivel, pero también dejaron un recuerdo imborrable en el fútbol portuense. Antonio Flor Pedregal, Germán Rodríguez Corona, Javier Otero (y su hermano Antonio Otero), Antonio Cairón... La lista es interminable.

Una andadura que comenzó con el empuje, entre otros, de Manolo Solano, un centrocampista pacense que recaló en el Racing Club Portuense, donde estuvo cinco temporadas en Segunda B (1979 - 1984), tras pasar por Ibiza, Mallorca y Levante.

Manolo Solano, a la izquierda en la imagen. L. V.

Fallecido el 15 de octubre de 2021 a los 69 años de edad, Manolo Solano tendrá ahora su merecido y emotivo homenaje junto a Ángel Ureña, un delantero de Ciudad Real que pasó por Sabiñánigo, Ceuta y Cacereño y también dejó huella con sus goles en Segunda B con la escuadra rojiblanca. Él, nacido en el mes de marzo de 1960 y fallecido años antes, estaba muy unido a Manolo Solano. Primero en el césped y después lejos del verde, pues Ángel Ureña trabajó en la empresa de seguridad creada por Manolo Solano.

El rival idóneo

Por esa razón, el Estadio José del Cuvillo será el próximo sábado 21 de septiembre (probablemente a las 18.00 horas, a la espera de confirmación) el escenario de un encuentro amistoso entre los veteranos de Racing Club Portuense y UD Ibiza.

En la cita esperan, entre otras, la presencia del presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, y del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. Entre los veteranos de la Sa Deportiva, una expedición comandada por Julián Marcos.

Fachada principal del Estadio José del Cuvillo. ANTONIO VÁZQUEZ

Su estancia en El Puerto de Santa María será corta porque llegarán en la mañana del sábado 21 de septiembre (iban a viajar un día antes y jugar el sábado a las doce del mediodía, aunque finalmente no podrán por los compromisos laborales de algunos de sus miembros) y se marcharán el domingo por la tarde. Eso sí, se prepararán actos y el recibimiento será más que notable. Todo ello con el apoyo de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto, y la colaboración del Racing Club Portuense.

La entrada al estadio será gratuita, de manera que puede acudir todo aquel aficionado que quiera. Los familiares de Solano y Ureña estarán presentes, e incluso sus hijos jugarán el emotivo encuentro. En total hay más de 40 exjugadores racinguistas inscritos para la ocasión.

Y es que antes de la irrupción de la pandemia, Manolo Solano quería que se homenajeara a Ángel Ureña, pero todo quedó en 'stand-by'. Después Manolo Solano cayó enfermo y se marchó. «Hemos esperado el duelo de su familia y ahora es el momento para llevar a cabo este homenaje. Y qué mejor que hacerlo por partida doble entre dos compañeros que eran uña y carne», señalan los veteranos racinguistas.

«El objetivo es que las familias de Manolo y Ángel esté contentas con el homenaje. Es un reconocimiento a su vida deportiva en el Racing y a su vida laboral en El Puerto. Hicieron mucho por esta ciudad y dejaron huella. Es lo mínimo que se les puede devolver», añaden.

A fin de cuentas, Manolo Solano fue uno de los impulsores de esta asociación y cedió el local de su empresa para estos menesteres tras unas primeras reuniones en Vinagres de Yema, empresa propiedad de Carmelo Navarro. Entonces ya había fallecido Ángel Ureña.

Dos importantes pérdidas

«Había cierta ilusión el traer al Ibiza, un lugar al que fueron siempre muchos jugadores de El Puerto. Ya han venido aquí los Veteranos de Cádiz CF, Sevilla FC o Real Betis, y ahora apostamos por ellos, sobre todo porque es una manera de homenajear a Manolo Solano. En un futuro podrían venir los del Málaga, los del Recre...». El que habla desde la sede de los veteranos racinguistas es Enrique Montero, uno de los futbolistas con mayor talento que ha dado el fútbol andaluz en toda su historia.

«El trato mayor que tuve con Manolo Solano fue cuando iniciamos la junta directiva de los Veteranos del Racing Club Portuense, aunque antes lo conocía personalmente. Él estaba muy implicado, nos dejó su local hasta que llegamos aquí. Fue una pérdida muy dolorosa», relata Antonio Flor.

De nuevo, Enrique Montero, mito del sevillismo que también pasó por el Cádiz CF y San Fernando y estuvo muy cerca de recalar en el Barça, recuerda: «Coincidí con Ángel Ureña en el Racing. Era una maravilla de persona, al que le dejaba las botas para que me las dejara perfectas para jugar. Manolo Solano, que fue uno de los precursores de esta junta directiva, también era muy buena gente. Ambos se merecen este homenaje porque eran grandes amigos y eran muy queridos en El Puerto».

Germán Rodríguez Corona, quien también pasó por Atlético Marbella, Balona y Manchego, destaca: «Estuve dos años con Manolo Solano, que era un hermano mayor en el Racing. Después tuve mucha amistad fuera del fútbol y su hijo y mis hijos coincidieron jugando al fútbol. Con Ángel Ureña me unía que jugamos juntos aquí y después me fui al Manchego y él me ayudó muchísimo porque era de Ciudad Real. Ambos eran espectáculos de personas».

Parte de la junta directiva de los Veteranos del Racing Club Portuense. A. v.

No necesita carta de presentación Carmelo Navarro. «A Manolo Solano, al que conocía de El Puerto, lo he tratado en esta junta directiva. Le estamos muy agradecidos porque nos dejó el local en los comienzos y luego se involucraba mucho. Lo conocía por su mujer Maribel y por su hijo Manolo. Hemos disfrutado tres o cuatro años de su amistad. Era muy encantador, tanto que es difícil encontrarte con personas así hoy en día», asegura el 'Beckenbauer de la Bahía', quien tantos buenos recuerdos dejó en Cádiz CF, Betis o Salamanca.

Cecilio Zunzunegui es un icono en Sabadell, aunque también pasó por el filial del Barça, Almería, Hércules, Zaragoza, Recreativo y Cartagena antes de empezar y terminar en el Racing Club Portuense. «He tratado con ambos, pero se sido compañero de Ángel Ureña en Segunda B. Guardo un grato recuerdo de los dos. Todo lo que se habla de ellos es poco. Siempre estaban dispuestos a todo. Calaron mucho, con una amistad sincera que es difícil de encontrar».

Con las puertas abiertas

Las puertas de esta asociación ubicada cerca de la playa de La Puntilla siempre están abiertas. Obviamente, si antes han defendido la elástica racinguista, mejor. Eso sí, siempre exista una seriedad, un compromiso y reine el buen ambiente. «Aquí venimos de vuelta de todo y venimos a disfrutar», puntualiza Carmelo.

Además apostilla Zunzunegui: «Venimos a pasar un buen rato, con un ambiente cordial. Se trata de hablar de fútbol, de tomar unas cervezas. No queremos que nadie se vaya lesionado de un partido, no entramos en ese juego».

Y sobre todo dejan claro un asunto: «Aquí hay que moverse». El 90 por cuento de los partidos benéficos tienen un fin solidario en esta asociación. Desde el reparto de juguetes a través de la Hermandad de la Soledad, al reparto de alimentos con entidad como Sol y Vida, o la ayuda a la rehabilitación de niños con ictus, sin olvidar los partidos de homenajes y las donaciones de equipaciones a nivel nacional para fines benéficos.

Y todo ello en una asociación que cuenta con equipaciones, balones, mochilas, sudaderas y todo tipo de material deportivo. Entre otras cosas gracias al apoyo de personas como Joaquín y Lorenzo Buenaventura.

Un rincón de la sede de los Veteranos del Racing Club Portuense. A. V.

«En El Puerto falta unión»

Esta sede es un punto de encuentro y de reunión muy cercano a la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez (el Poli para los portuenses) en el que se respira fútbol en cada rincón. Y es que El Puerto ha dado, da y seguirá dando grandes futbolistas.

«En El Puerto el fútbol lo llevamos en los genes y eso que no tenemos una estructura bien organizada. A eso se suma que el Racing Portuense no está en la categoría que debería estar. Si hubiese esa organización, fuesen subiendo jugadores y demás, llegarían formados al Racing. Y pese a todo siguen saliendo jugadores en El Puerto. Es increíble», apunta Zunzunegui. No sin antes añadir: «Es lógico que luego si el jugador despunta se vaya, pero que deje un beneficio aquí, como pasó con muchos de nosotros».

«Además los que salen ni los conoces porque se los llevan muy pequeños de aquí. Con ocho, nueve o diez años (por ejemplo, el exsevillista Luismi Cruz, quien brilló el pasado fin de semana con el Tenerife ante el Cádiz CF). Antes nos íbamos de juveniles. Todo ha cambiado», incide Enrique Montero.

«En El Puerto falta unión. Hay que tejer infraestructuras. Ahí está la salvación de los clubes», asegura Carmelo. «Sí. Falta unión», responden Antonio Flor y Germán Rodríguez al unísono.