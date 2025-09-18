Carmelo ya tiene su puerta en el Estadio del Cádiz CF: «No podía imaginarlo ni en el mejor de mis sueños»

Carmelo Navarro ya tiene una puerta a su nombre en el Estadio del Cádiz CF.

Carmelo Navarro ya tiene una puerta a su nombre en el Estadio del Cádiz CF, ese lugar (ahora remozado) en el que dejó huella a finales de los 80 y principios de los 90 con el mejor Cádiz CF de la historia.

El 'Beckenbauer de la Bahía' ya cuenta con un reconocimiento perpetuo y se suma así a la lista de mitos del cadismo que también recibieron este día este homenaje tan característico y singular. Desde Mágico González hasta Pepe Mejías pasando por Paco Baena y Juan José 'Sandokán'. Ahora Carmelo Navarro es el quinto, pero a buen seguro que no será el último.

«Hay muchísimos futbolistas que han pasado por la historia del Cádiz CF que se lo merecen tanto o más que yo. Estoy muy orgulloso y feliz porque se han acordado de mí», señalaba Carmelo Navarro, que se emocionó durante su intervención. «Vi llorando a mi hermana y a mi hija. Los he mirado y se acabó el tema...», relataba.

Allí le acompañaban sus familiares, sus amigos los jugadores veteranos del Racing Club Portuense (entre ellos Enrique Montero), la junta directiva del Cádiz CF o exjugadores cadistas como Pepe Mejías, Hugo Vaca o Paco Baena, entre otros. Todo ello sin olvidar a Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, ciudad de la que Carmelo Navarro es edil.

«Agradezco a la junta directiva encabezada por Don Manuel Vizcaíno y Don Rafael Contreras que recuerden la historia reciente del Cádiz CF. Nunca es malo echar la vista atrás y reconocer lo que se ha hecho por la historia del Cádiz CF. Eso sí, siempre digo que lo mejor está por llegar», continuaba el que fuese defensa central del equipo gaditano.

Y tirando de ese humor que siempre le caracteriza, Carmelo aseguraba: «Me han sacado jovencito y con pelo. No podía imaginarlo ni en el mejor de mis sueños. Es para sentirse orgulloso porque es un detalle muy bonito».

Echando la vista atrás apuntaba: «Fuimos gregarios del fútbol, dándolo todo por unos colores, y nos lo están reconociendo. A mí y a muchos más futbolistas. Éramos un grupo de amigos, mucha gente de Cádiz y de su provincia, y es para estar orgullosos de lo que se consiguió».

Carmelo Navarro, visiblemente emocionado en el homenaje. R. L.

«Salían muchos de la cantera y también estábamos veteranos muy involucrados, que le dábamos su sitio a la cantera. Todos estaban locos por jugar en el Cádiz CF. Unió mucho a la provincia», recordaba.

Y cuando le preguntaban por un momento, Carmelo no lo dudaba: «Me quedo con el partido de la salvación ante el Málaga en el Estadio Carranza. Juan José metió el último penalti de la tanda por la escuadra y la parada posterior de Szendrei. Yo tiré el quinto penalti y estaba 'acojonao' porque si lo fallaba nos íbamos a Segunda. Recuerdo que me temblaban las piernas, pero gracias a Dios lo marqué». Aunque también matizaba: «También me quedo con el 4-0 al Barcelona».

Sobre el actual Cádiz CF, el 'Beckenbauer de la Bahía' puntualizaba: «Veo muy bien al club institucionalmente y deportivamente. Se ha empezado de la mejor manera posible esta temporada. Ganando en casa y empatado fuera, el Cádiz CF subirá. Lo mejor es que no nos meten goles. Es un éxito mantener la portería a cero».

«Que sean los de la historia del Cádiz CF los que decidan quién es el siguiente», afirmaba cuando le preguntaban sobre sus preferencias para el siguiente homenaje.

Pepe Mejías y sus dos años intensos con Carmelo

La experiencia vivida por Carmelo Navarro ya la había vivido en sus carnes Pepe Mejías, presente en el acto y a quien en su día le dedicaron una puerta en el Estadio del Cádiz CF. «La política de Manolo Vizcaíno con los veteranos o leyendas es de agradecer. Ahora ha tocado el momento de Carmelo. Nos conocemos desde hace muchos años y se lo merece», comentaba, al tiempo que se acordaba de otros como Raúl López que en su día podían recibir este reconocimiento.

«En el Cádiz CF coincido dos años con Carmelo, justo cuando vuelvo desde el Rayo Vallecano a principios de los 90. Fueron dos años en los que, con sufrimiento, mantuvimos al equipo en Primera. Todos éramos uña y carne, y con Carmelo el entendimiento fue perfecto», se acordaba.

E iba un poco más allá: «Con Carmelo viví las permanencias ante Málaga y Figueres. Juan José nunca había tirado un penalti y lo metió por la escuadra. No era normal que un defensa tirara penaltis y asumieron la responsabilidad».

Para después asegurar: «Carmelo tuvo la suerte de tener al lado a Ángel Oliva, que era el 'alma máter' de pelearse con el delantero rival. Carmelo salía con el balón desde atrás con elegancia. Por eso era el 'Beckenbauer de la Bahía'».

Y apostillaba: «Del fútbol de aquel momento dejamos un buen sabor de boca, ganábamos a los grandes en casa. Fue mítico».

Pepe Mejías cuando fue inaugurada hace algunos años una puerta a su nombre en el Estadio del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Germán Beardo: «Carmelo es de las mejores personas que me he echado a la cara»

«Carmelo, más allá de ser una leyenda del Cádiz CF, es muy buena persona y ha repartido valores en el mundo del fútbol. Ahora también lo hace en el Ayuntamiento de El Puerto. Es un reconocimiento muy merecido», señalaba Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, ciudad en la que Carmelo Navarro es concejal.

«En la provincia no hay rincón en el que no haya un aficionado del Cádiz CF», continuaba el primer edil portuense y apuntaba: «El de la época de Carmelo era un fútbol más de barrio. Se notaba en el desparpajo y en la picardía, jugando entre coches y carritos de niños. Fue un adelantado a su tiempo. Carmelo, Baresi, Hugo Vaca, Beckenbauer sacaban el balón jugado cuando nadie lo hacía. Ahora es más habitual».

Germán Beardo, a la izquierda en la imagen. NACHO FRADE

«Ha jugado más de 500 encuentros en Primera, que es una barbaridad. Es una leyenda» decía sobre el que, en palabras del alcalde de El Puerto de Santa María: «Es de las mejores personas que me he echado a la cara. De las más entregadas y humildes. Aún sabiendo mucho, Carmelo no da lecciones. Es de los más queridos en El Puerto de Santa María. Es un portuense de corazón y una persona universal».