¿Está el cadismo contemporáneo ante un nuevo mesías?

Debate futbolero a la vista. ¿Se merece entrar ya Javier Ontiveros en el olimpo de los dioses cadistas? Ya avisó el que lleva las redes sociales del Cádiz CF que venía a Carranza un espectacular futbolista. Por primera vez, el community manager acertó de pleno cuando le dio por martillear día tras día a los seguidores cadistas con imágenes, jugadas, vídeos y retratos del recién fichado mediapunta marbellí. A tenor de tantas y tantas publicaciones que se vieron esos días de verano, cualquiera podría pensar que el club que acababa de bajar a Segunda acababa de fichar a Maradona para animar a una tropa sin consuelo. Su procedencia, el Villarreal B, que también había descendido a Primera RFEF, no era lo más halagüeño para albergar esperanzas. Y en esas que llegó el tiempo, ese juez inexorable que da y quita razones, y estas las está volcando a conciencia con el responsable de endiosar a un jugador al que ya se está endiosando. Pero, y aquí la pregunta, ¿será Ontiveros el cuarto as de esa baraja cadista y contemporánea donde andan sentados Mágico González, Pepe Mejías y Lucas Lobos? La respuesta la tendrá el mismo juez que ahora favorece la presencia de Ontiveros, cuanto menos, en un escalafón inferior a los tres anteriores.

Hay que valorar a cada jugador es su justa medida. Por supuesto, tanto el Mago de El Salvador como su amigo y compañero gaditano mandarían callar en un imaginado cónclave de astros al argentino de Gimnasia y Esgrima de La Plata que se perdió por México debido a su amor incondicional a un hijo que nació con problemas. Lobos se apartó de la elite y, como tal, no se puede nivelar hasta dónde habría llegado y cuánto habría dado al cadismo. Eso sí, los buenos aficionados quedaron prendados desde el primer día con un futbolista top que jugó media temporada en Primera y que, con el descenso y brillando en Segunda, recibió ofertas del Zaragoza y una irrechazable de Tigres de Monterrey, donde se evaporó para desconsuelo de los amantes a este deporte. Por eso mismo, por su abrupto adiós, el flaco argentino ni siquiera puede medirse al otro flaco salvadoreño que cocinó una religión al amparo de otro figura como Pepe Mejías.

De la misma época que los dos últimos pero que apenas pudo ser disfrutado al jugar solo un año como cedido estaría Onésimo, pero era tal la sombra alargada de Mágico que no llegó a tocar la fibra del cadismo pese a sus milimétricos regates que podía hacer en una losa tan celebrados en una grada que ese año no tuvo para pañuelos. Sin embargo, y como esto va de mitos, el pequeño jugador vallisoletano partió de Cádiz para convertirse en Dios en una barriada de Madrid muy unida al cadismo.

Otros tiempos, otros genios

Cerca del olimpo, en el paraíso, se sitúan otros genios donde seguramente ya esté anclado el genial pelotero malagueño. Aquí predominan jugadores que vistieron la amarilla en temporadas aciagas para el cadismo, que por entonces lamía el barro de la Segunda B. Sin embargo, entre tanto lodo aparecían flores. En el recuerdo hay varios y muy recordados por esos cadistas que después los vieron triunfar en Primera con otra camiseta o incluso con la amarilla, como Matías Pavoni, que llegó en Segunda B y estuvo capitaneando el ataque amarillo hasta el ascenso a Primera en Chapín. El argentino se consolidó en el cadismo y fue una de las estrellas de aquel mítico once de Chapín que dio la cara en esa temporada en Primera División con Víctor Espárrago en el banquillo y a la que Lobos llegó tarde al ser un refuerzo de invierno.

Años atrás, quién no recuerda como en oro en paño el año que dio el chino Ariel Zárate, quien se ganó con derecho una imagen suya a lo Che en lo alto del fondo norte turco del viejo Carranza. Su calidad estaba más que contrastada y no tardó la llamada del Málaga, con el que se paseó por Primera División de la mano del gran técnico Joaquín Peiró. Desgraciadamente, aquel año en Cádiz acabó con las lágrimas en el Bernabeú, donde moría la temporada sin el ansiado ascenso y tras una sufrida liguilla no superada ante el Castilla, Barça B y Cultural Leonesa. Ramón Blanco fue el entrenador en aquel ejercicio 97/98.

Y de una liguilla a otra, la segunda que se jugó en la odisea de nueve años por el grupo IV de la Segunda División B y con Carlos Orúe en el banquillo y una ruina de cuidado en las arcas. Aquí el cadismo celebró la llegada del portugués Sergio Paulo Barbosa Valente, conocido como Duda, que como Zárate, más tarde daría el salto al Málaga con un asentamiento importante en la Portugal de Cristiano Ronaldo. Pues dicho crack pasó dos años de amarillo cedido por el club de la Costa del Sol, donde se coronó como futbolista antes de retirarse en el Sevilla. Y si triste fue el recuerdo que dejó Zárate llorando en el Bernabéu tras no ascender en aquella liguilla de ascenso, no menos lo es el de Duda, que como el argentino se quedó en la orilla del éxito al no subir a Segunda por un gol de diferencia con el Nàstic de Tarragona, triunfador de un grupo encuadrado con Zamora, Amurrio y Cádiz CF.

Sin olvidar al guardameta Armando. El 'león de Sopelana' fue otro de los que se hizo un hueco en la historia del cadismo desde la portería. Con sus intervenciones y sus dotes de mano fue clave en la lucha del Cádiz CF desde Segunda B hasta Primera entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo.

Queridos por sus goles

Los anteriores nombrados dejaron un poso imborrable en la retina de muchos cadistas que también harían un sitio en el paraíso pero más por sus goles que por su talento, que también. En esta lista aparecen claramente diferenciados los dos sudamericanos que se trajo Irigoyen en enero para conseguir el milagro de la permanencia. Uno es el argentino Dertycia (6 goles en 21 partidos en la 90/91) y otro el brasileño Mario De Oliveira Costa, Tilico (9 goles en 17 partidos), que con sus trascendentales goles consiguieron darle al equipo ese gol que tanto le faltaba. Ambos futbolistas tomaron caminos diferentes porque si 'Mister Proper' acabó siendo un ídolo en el Tenerife de Valdano, la carrera del carioca fue cuesta abajo al llegar como cedido por un Atlético que tenía en el Marbella a su filial.

Y si se habla de goles que valieron su peso en oro qué decir del hondureño el Choco Lozano, que ya fue clave en el ascenso a Primera con Cervera y más clave aún en las dos primeras permanencias en la elite.

Seguramente, muchos cadistas tendrán sus preferidos en sus mágicos recuerdos. Algunos jugadores que destacaron con la elástica amarilla en aquellos de Irigoyen y con las míticas camisetas de Meyba, Massana o Elements que con tan poco gusto y casi que respeto ahora intentan recordar fueron el negro Cabrera, que llegó del Atlético; el uruguayo Zalazar o el chileno Arica, que llegó con la responsabilidad de sustituir a Mágico, que se pegó un año sabático en Valladolid.

Porque los sudamericanos también han gustado mucho por estos lares. Más recientes son las muestras de cariño que se ganaron el argentino Mariano Toedtli, que con sus goles devolvió al Cádiz CF de Javi Gracia al fútbol profesional a las primeras de cambio, y Kiko Casilla con sus actuaciones en Irún; o el el charrúa Andrés Fleurquin, que marcó una época de amarillo siendo uno de los artífices del Chapinazo y también de los descensos a los infiernos, donde se quedó para subir en Irún como capitán junto a otros queridos por la afición por su garra y honestidad como Raúl López o Enrique.

Otra figura efímera que pasó media temporada cedido en el Cádiz CF fue el internacional Pablo Hernández, en quien se fijo el gran ojo del director deportivo Alberto Benito para reforzar una plantilla que acababa de descender a Segunda y buscaba, sin fortuna, retornar al olimpo, ese al que ahora quiere acercarse un Javier Ontiveros que forma parte de esa estirpe de futbolistas por los que da gusto pagar la entrada.

