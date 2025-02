Carlos Fernández pronuncia la palabra

Carlos Fernández ha hablado esta semana para Radio Marca .... ¡Donostia! para contar a los aficionados txuri-iurdin cómo le va la cosa por el sur de España, donde juega como cedido a coste cero para las arcas del Cádiz CF. El delantero sevillano costó a la entidad de San Sebastián más de diez millones de euros y su última lesión le ha privado de estar en Primera División defendiendo la elástica donostiarra.

Pero no se olvidan de él. Y desde Radio Marca Donostia le han llamado justo días después de que fuese suplente tras varias jornadas partiendo en el once titular. «Ahora mismo estoy en una edad buena, y por eso era importante encontrar la sensaciones y necesitaba demostrarme a mí mismo que estoy bien, que puedo jugar y tener continuidad, y que puedo poco a poco alcanzar ese nivel. Es cierto que al principio me costó sobre todos los tres o cuatro primeros meses porque fueron difíciles ya que aún me faltaban esas sensaciones de campo, ese 'timing' con los compañeros, de juego, pero poco a poco voy a encontrándome mejor, voy acercándome a ese jugador que puedo y quiero ser, y en ese proceso, feliz, disfrutándolo e intentando saborear todos esos momentos dentro del campo que he echado tanto de menos», decía de primeras para resumir cómo está siendo su experiencia en Cádiz.

Está tan animado que al ex del Sevilla, entre otros, le da por venirse arriba y pronuncia la palabra 'play off' cuando hace poco estaban peleando por salir de la zona de descenso. «Estoy contento, feliz, sobre todo, porque estoy consiguiendo un poco lo que buscaba que era estar sano, apto, jugar partidos, tener continuidad. Es cierto que no empezamos como igual la gente esperaba, nosotros mismos, con la afición y con todo, pero ahora la verdad es que hemos aumentado el nivel. Llevamos ocho partidos sin perder, y estamos en ese momento en el que vamos a intentar seguir en esta línea, a ver si podemos estar peleando a final de temporada por entrar en el 'play off'».

Carlos Fernández llegó sobre la campana en el mercado de fichajes de verano aceptando la cesión a uno de los gallitos de Segunda. «Yo necesitaba el tener o el intentar tener esa continuidad, que por una cosa u otra no estaba teniendo, lo tenía claro desde hacía tiempo, y es verdad que se vio un poco condicionado todo por lo que pasó en verano. No sabía cómo iba a evolucionar y al final salió la opción de Cádiz, que es de agradecer también porque era una situación un poco compleja», dijo.