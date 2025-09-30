De casta le viene al galgo: continúa la saga de los González en el Cádiz CF

18 años de edad tenía José Manuel González López 'Jose González' en la temporada 84/85 cuando se estrenó con el Cádiz CF en Segunda. Era el mes de mayo y el técnico Benito Joanet colocaba al joven y espigado delantero en el once titular amarillo frente al Celta en el Estadio Carranza. 2-0 ganaban los cadistas a los olívicos con goles de Escobar (de penalti) y Cortina. Poco después disputó otra cita de la Copa del Rey ante el Coria (2-0). Ese curso subió el Cádiz CF a Primera.

A Jose González no se le volvió a ver con la zamarra del primer equipo amarillo en la competición oficial hasta dos temporadas después, ya con el Cádiz CF en Primera y el recientemente fallecido Manolo Cardo como entrenador. Fue en una visita al viejo Sarriá.

Aunque fue realmente en la temporada 87/88 cuando Jose González empezó a tener realmente minutos con el Cádiz CF e incluso marcó su primer gol en una goleada al Real Betis en el Estadio Carranza (4-1). Era el equipo entrenado por Víctor Espárrago. Ahí empezó realmente la trayectoria en el primer equipo de un delantero que defendió el escudo del Cádiz CF hasta la temporada 1990/1991, firmando permanencia tras permanencia y celebrando 16 goles ligueros de su cosecha vestido de amarillo. 20 dianas si se tienen en cuenta todas las competiciones oficiales.

Jose González en su etapa como jugador del Cádiz CF. LA VOZ

Después llegaron aventuras en Mallorca, Albacete Balompié, Rayo Vallecano y Málaga entre Primera y Segunda B. Ninguna, dicho sea de paso, igual de positiva a nivel individual que su estancia en el Cádiz CF, el club de su tierra, donde después dejó huella como entrenador.

Nacido tras una victoria del Cádiz CF

Ahora, años después, la historia puede volver a repetirse. Aún es pronto, pero la posibilidad crece. 18 años de edad tiene ahora José González Mora, un delantero más espigado aún que sigue los pasos de su padre. De casta le viene al galgo.

Justo cuando nacía Jose González Jr., su padre vivía su segunda etapa como entrenador del Cádiz CF, al que ya había ascendido a Segunda. No sería la última.

Jose González había regresado al Cádiz CF tras una experiencia efímera con el Albacete Balompié en Primera. Ahora le tocaba sustituir en el banquillo cadista a Oli y el 24 de febrero de 2007, un día antes de nacer Jose González Mora, ganaba el Cádiz CF al Salamanca con goles de Pablo Hernández y Matías Pavoni. El recién nacido llegó con una victoria bajo el brazo.

Jose González Mora durante su etapa en el Novo Chiclana. La PREFERENTE

El nuevo Jose González milita en el filial del Cádiz CF y la pasada jornada fue determinante en la victoria de su equipo ante el Conil (0-2). Dos goles sirvieron para dar el triunfo a un Cádiz CF Mirandilla que actualmente es el segundo clasificado en el Grupo X de la Tercera RFEF. Era su primera titularidad de la temporada. Sus primeros tantos con el filial, con el que ya había jugado el pasado ejercicio.

Formado en el Novo Chiclana y tras pasar por el Sancti-Petri, Jose González Jr. pasó a formar parte de los infantiles del Cádiz CF en la temporada 19/20, el curso del Covid-19, cuando apenas tenía 12 años de edad. Después llegó su paso por los cadetes hasta que en edad juvenil fue llamado por el Atlético Madrileño. En la capital de España estuvo un año para volver después a El Rosal, donde se destapó en el Grupo IV de la División de Honor Juvenil.

Un encuentro con el Cádiz C y la actual presencia en el Cádiz CF Mirandilla, donde ya se estrenó la temporada pasada, han ido moldeando la trayectoria de un ariete que mira a su padre como ejemplo.

Tiene contrato hasta 2018 y espera hacer bueno el dicho aquel que dice... 'de tal palo, tal astilla'. Quiere seguir demostrándolo el próximo fin de semana en El Rosal ante el Chiclana CF, el club de la ciudad en la que creció.