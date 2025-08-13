Periodismo y mucho cadismo en unas distinciones para el recuerdo

El antepalco del Estadio del Cádiz CF ha acogido en el mediodía de este lunes la entrega de la segunda edición de los Premios Juan Manzorro de artículos periodísticos y Juman de fotografía.

Concedidos por el Cádiz CF, estos galardones han ido en esta ocasión a parar a las manos del periodista y exdirector de LA VOZ Ignacio Moreno Bustamante y el fotógrafo Julio González Fariñas, jefe de Fotografía de Diario de Cádiz, respectivamente. Son ellos quienes recogen el testigo del periodista Pedro M. Espinosa y el fotógrafo Joaquín Hernández 'Kiki', premiados en la edición inaugural hace ahora un año.

Premios llenos de simbolismo y recuerdo porque son un homenaje del Cádiz CF a la memoria del periodista Juan Manzorro y del fotógrafo Juan Martínez Neto 'Juman'.

Allí fueron recibidos por Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, mientras se esperaba la asistencia del presidente Manuel Vizcaíno. También estuvieron presentes mitos del cadismo como Pepe Mejías y Hugo Vaca, además de Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF y adjunto a la presidencia del club gaditano; Mabel Caballero, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC); y José Manuel Verdulla, edil delegado de Movilidad, Universidades y Educación, Hermandades y Cofradías del Ayuntamiento de Cádiz.

Ignacio Moreno Bustamante consigue el preciado galardón gracias al artículo 'Ojos vidriosos', publicado en LA VOZ y CANAL AMARILLO el pasado 1 de junio, cuando aún era director de este medio de comunicación.

Ignacio Moreno Bustamante. NACHO FRADE

En este artículo se hacía mención a la mala temporada deportiva del Cádiz CF, al tiempo que se dejaba claro que «hay motivos para la esperanza si por fin este verano se acierta y se ficha a jugadores con ambición».

«Tienen tiempo por delante para hacerlo. Tiempo para componer un equipo de verdad. Que luche desde el principio por estar arriba. Que, como dijo también Vizcaíno en la rueda de prensa del martes, nos ponga los ojos vidriosos. Que ya nos va tocando», apuntaba el entonces director de LA VOZ.

Y aprovechaba la ocasión para romper una lanza en favor de Sportech City. «Estamos ante la gran oportunidad de alcanzar el primer gran proyecto que aúne de verdad a toda la Bahía de Cádiz. Mal haremos en boicotearlo y dejarlo pasar», señalaba Ignacio Moreno Bustamante, quien apostillaba: «Si algún día lo vemos, entonces sí que se nos pondrán los ojos vidriosos».

Durante el acto celebrado este miércoles 13 de agosto, Ignacio Moreno Bustamante señaló: «Ni de lejos he recibido un premio tan importante. Lo digo de corazón porque este premio me supone una sensación profesional, pero además me toca en lo personal. Así es por Juan Manzorro, que es todo un referente en todos los sentidos, y por el Cádiz CF, que es parte de mi vida».

Lo hizo con un emotivo discurso en presencia de su madre, su hermano, su mujer y sus hijas, recordando su pasión por el Cádiz CF desde que era niño y aderezándolo con algunas anécdotas. «El Cádiz CF forma parte de mi vida, mucho más allá de lo profesional. Desde pequeño quería unir mi nombre al del Cádiz CF de alguna manera y marcando goles no pudo ser. Siempre lo recordaré», apuntó con una mezcla de sentido del humor y amor por unos colores.

Chris Ramos, de imagen en imagen

Por otra parte, el fotógrafo Julio González Fariñas (Diario de Cádiz) ha recibido el Premio Juman gracias a la fotografía titulada 'Pescador de goles'. En ella se puede ver al delantero Chris Ramos tras anotar un gol el equipo cadista en el encuentro celebrado en el Estadio del Cádiz CF ante el Málaga CF el pasado 13 de octubre de 2024.

Julio González Fariñas. NACHO FRADE

Curiosamente, este galardón llega justo cuando Chris Ramos se encuentra en Brasil para iniciar su nueva aventura en el Botafogo tras poner fin a su etapa en La Tacita de Plata. Hoy su imagen es otra. Casualidades del destino.

Para terminar, Rafael Contreras destacó: «Apostamos por el periodismo de verdad, defendiendo a los verdaderos profesionales, a los periodistas honestos en tiempos de desinformación y polarización. Por esos periodistas que hacen elogios y críticas, pero siempre con muchísimo rigor».