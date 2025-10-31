Mágico, emocionado por la llegada a Nueva York de su Cádiz CF

El astro salvadoreño Jorge Mágico González ha enviado un saludo de felicitación al club donde lo fue todo en España y para el mundo. Orgulloso de que su equipo haya emprendido la aventura en Nueva York con la salida a bolsa en el Nadaq, el que fuera mejor jugador del conjunto amarillo de todos los tiempos le ha deseado lo mejor a los cadistas.

Además, el Mago representa una de las marcas que Nomadar, la filial del club cadista con la que cotizará en bolsa, promueve a lo largo y ancho del mundo.

Como no puede ser de otro modo, el exfutbolista centroamericano se ha sumado a la ristra de felicitaciones y buenos propósitos que muchas autoridades ya han enviado al Cádiz CF desde Javier Tebas, presidente de LaLiga, a Bruno García, alcalde de la ciudad.

El Cádiz CF ha hecho historia en la capital del mundo y el histórico jugador salvadoreño no ha querido estar al margen con el club que le sigue debiendo una visita a su país tras no poder producirse en la última intentona de hace dos años por un incidente en el vuelo de ida.