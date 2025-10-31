Suscríbete a
Cádiz CF

Mágico, emocionado por la llegada a Nueva York de su Cádiz CF

El astro salvadoreño manda un saludo de felicitación al club donde sigue siendo una leyenda

El Cádiz se apodera de la Gran Manzana

Mágico, en su visita a Cádiz en julio del 18. a. v.
Alfonso Carbonell

Cádiz

El astro salvadoreño Jorge Mágico González ha enviado un saludo de felicitación al club donde lo fue todo en España y para el mundo. Orgulloso de que su equipo haya emprendido la aventura en Nueva York con la salida a bolsa en el Nadaq, el que fuera mejor jugador del conjunto amarillo de todos los tiempos le ha deseado lo mejor a los cadistas.

Además, el Mago representa una de las marcas que Nomadar, la filial del club cadista con la que cotizará en bolsa, promueve a lo largo y ancho del mundo.

Como no puede ser de otro modo, el exfutbolista centroamericano se ha sumado a la ristra de felicitaciones y buenos propósitos que muchas autoridades ya han enviado al Cádiz CF desde Javier Tebas, presidente de LaLiga, a Bruno García, alcalde de la ciudad.

El Cádiz CF ha hecho historia en la capital del mundo y el histórico jugador salvadoreño no ha querido estar al margen con el club que le sigue debiendo una visita a su país tras no poder producirse en la última intentona de hace dos años por un incidente en el vuelo de ida.

