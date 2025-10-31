Tebas respalda públicamente la salida a bolsa del Cádiz CF

Como es sabido, este viernes el Cádiz CF, por vía de su filial Nomadar, sale a la bolsa en Nueva York en lo que será un hito histórico no solo para el club gaditano sino que lo será también para el fútbol español al tratarse el primero en la historia que cotizará en el Nasdaq.

Este movimiento internacional del conjunto amarillo ha recibido muchos apoyos, pero uno más notorio que otros dado que se trata del de Javier Tebas, presidente de LaLiga e impulsor de los fondos CVC con los que el Cádiz CF está contando para extenderse.

Así, a través de su cuenta en X, Tebas ha destacado que le «enorgullece ver cómo el Cádiz CF da un paso histórico con la salida a cotizar en Nasdaq de su filial tecnológica 'Nomadar'».

Y sigue diciendo que es «una apuesta valiente por la tecnología, la sostenibilidad y la proyección internacional de nuestros clubes.¡Enhorabuena!».

