Cádiz CF
Tebas respalda públicamente la salida a bolsa del Cádiz CF
El presidente de la patronal vuelve a defender las gestiones de Manuel Vizcaíno
Nomadar cotiza ya en Nueva York
👏 Me enorgullece ver cómo el @Cadiz_CF da un paso histórico con la salida a cotizar en Nasdaq de su filial tecnológica 'Nomadar'. Una apuesta valiente por la tecnología, la sostenibilidad y la proyección internacional de nuestros clubes. ¡Enhorabuena! https://t.co/vmW2eUeo1M— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 30, 2025
