El Cádiz CF sale a bolsa en Nueva York y Vizcaíno se dirige a sus abonados

«Es un placer compartir con vosotros una noticia que marcará un antes y un después, no solo en la historia del Cádiz CF, sino en la del fútbol profesional español: El Cádiz CF, a través de su filial tecnológica Nomadar, sale a bolsa a cotizar en Nasdaq». De esta manera, Manuel Vizcaíno comenzaba su carta a los abonados para comunicar lo que ya se conocía desde hace meses y que no es otra que la salida a bolsa en Nueva York de su filial.

El presidente del equipo gaditano sigue. «Para los cadistas de a pie —los que sentimos, sufrimos y vivimos cada partido— este hito debe considerarse una victoria más, la de un club humilde, de la gente de la calle, que consigue posicionarse en lo más alto del mundo empresarial con paso firme y orgulloso».

Además, el dirigente sevillano aprovecha para recordar que «no hacemos esto por vanidad ni por figurar en los medios. Lo hacemos con la convicción de que cada paso que damos es para hacer más grande al Cádiz, para construir un club más sólido, más moderno, y capaz de generar nuevos recursos que se traduzcan en lo que más nos importa: una plantilla competitiva, de la que todos estemos orgullosos, y que nos permita alcanzar los objetivos deportivos cada temporada».

«Esta iniciativa representa un nuevo modelo de crecimiento, donde el futuro del club no dependa únicamente del resultado de los partidos, sino de un trabajo constante, de lunes a domingo, en todos los ámbitos. Porque el Cádiz no solo compite en el campo: también quiere ganar fuera de él, demostrando que desde la humildad y el esfuerzo se puede llegar tan lejos como uno se proponga», concluye su carta antes de centrarse en lo deportivo del domingo.

«Espero que viváis este momento con la misma ilusión con la que lo estamos haciendo nosotros. Y, sobre todo, que el domingo podamos seguir celebrando también en lo deportivo, con un resultado positivo en Andorra que mantenga nuestra línea ascendente».

El Cádiz CF es el primer club español que recurre a la bolsa para financiarse, al calor del creciente interés de inversores internacionales por el deporte y por fútbol profesional, con operaciones que han afectado a clubes de primera (Espanyol y Getafe) y movimientos en varias plazas más.

La operación se articula en torno a Nomadar, que fue constituida en Delaware en agosto de 2023 (bajo el nombre Sportech City USA, Corp.), y renombrada como Nomadar, Corp. en diciembre de 2023. Es una subsidiaria de Sportech, la cual a su vez es propiedad del Cádiz CF SAD,