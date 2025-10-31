El alcalde desea suerte al Cádiz CF en el Nasdaq

El alcalde de Cádiz, Bruno García, no ha querido dejar de desearle suerte al equipo de su ciudad en su incursión en el Nasdaq, la bolsa de Nueva York en la que a partir de este viernes 31 de octubre comenzará a cotizar Nomadar, la filial creada por el club gaditano para estar en el Down Jones. Así, y empleando su cuenta en X, el regidor gaditano le ha deseado lo mejor al Cádiz CF.

¡Mucha suerte Cádiz CF en este importante partido! https://t.co/BBcsJDm2YK — Bruno García (@brunog_cadiz) October 31, 2025

El político popular y primer edil de la Tacita de Plata no ha sido el único de su partido en desearle lo mejor al club amarillo en su aventura en la ciudad más importante del mundo ya que otro alcalde, en este caso de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, se ha desplazado junto a la comitiva del club gaditano a Nueva York para vivir in situ este momento histórico para no solo el fútbol gaditano, sino español.

Según ha explicado el ayuntamiento portuense, la presencia de su alcalde en la Gran Manzana responde a su papel como vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado de planificación estratégica y cooperación, con competencias sobre sectores productivos, apoyando así a la primera empresa gaditana en cotizar en la bolsa estadounidense junto a varios patrocinadores del club. Beardo mantiene una excelente relación con los dirigentes cadistas y suele estar presente en diferentes eventos organizados por la entidad gaditana.

Más temas:

Cádiz CF