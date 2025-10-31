Suscríbete a
ABC Premium

Cádiz CF

El alcalde desea suerte al Cádiz CF en el Nasdaq

Bruno García se suma a las muestras de apoyo al club gaditano en su aventura en la bolsa de Nueva York

Tebas respalda a Vizcaíno

Bruno García, entre otros, asistió a la presentación de Sportch City.
Bruno García, entre otros, asistió a la presentación de Sportch City. a. v.
Alfonso Carbonell

Alfonso Carbonell

Cádiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Cádiz, Bruno García, no ha querido dejar de desearle suerte al equipo de su ciudad en su incursión en el Nasdaq, la bolsa de Nueva York en la que a partir de este viernes 31 de octubre comenzará a cotizar Nomadar, la filial creada por el club gaditano para estar en el Down Jones. Así, y empleando su cuenta en X, el regidor gaditano le ha deseado lo mejor al Cádiz CF.

El político popular y primer edil de la Tacita de Plata no ha sido el único de su partido en desearle lo mejor al club amarillo en su aventura en la ciudad más importante del mundo ya que otro alcalde, en este caso de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, se ha desplazado junto a la comitiva del club gaditano a Nueva York para vivir in situ este momento histórico para no solo el fútbol gaditano, sino español.

Según ha explicado el ayuntamiento portuense, la presencia de su alcalde en la Gran Manzana responde a su papel como vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado de planificación estratégica y cooperación, con competencias sobre sectores productivos, apoyando así a la primera empresa gaditana en cotizar en la bolsa estadounidense junto a varios patrocinadores del club. Beardo mantiene una excelente relación con los dirigentes cadistas y suele estar presente en diferentes eventos organizados por la entidad gaditana.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app