«Hemos tenido un dominio total sobre el Cádiz»

El entrenador del FC Andorra, Ibai Gómez, cree que el empate final ante el Cádiz no fue todo lo justo que debió tras lo visto durante los 90 minutos en el Nou Estadi Encamp. «Creo que es el mejor partido del equipo con diferencia. Hemos tenido más de quince tiros, varias ocasiones claras y un dominio total frente a un rival como el Cádiz. Me siento absolutamente orgulloso y agradecido a los jugadores porque todo lo trabajado lo han intentado hacer con una personalidad tremenda», comenzó diciendo.

«El gol es lo que más dinero cuesta», lamentó después de no lograr ninguno ante el conjunto amarillo. «Hay equipos que tienen delanteros de Primera División; nosotros estamos en ese proceso de conseguir que nuestros jugadores jóvenes lleguen a ese nivel. Pero generar treinta llegadas a zonas de área siempre te acerca al resultado», argumentó.

«Es una impotencia y una frustración hacer tantas cosas bien y no sacar los tres puntos», dijo apesadumbrado. «Estamos en un momento de la temporada en el que parecen más importantes las sensaciones que los resultados, pero obviamente necesitamos transformar el juego en victorias», apuntó.

«En la primera parte nos costó detectar ciertas situaciones, pero en la segunda lo hemos hecho mucho mejor. Creo que el Cádiz apenas ha pasado del centro del campo», sintetizó antes de apuntar que «a veces no es solo acierto, sino decisiones en el último tercio: cuándo centrar, cuándo jugar atrás o cuándo desbordar. Son detalles que marcan la diferencia contra un equipo que defiende muy bien el área».

«El equipo quiere, insiste y lo intenta. No me preocupa porque veo convencimiento y actitud. Los rivales celebran empatar con nosotros, y eso dice mucho del respeto que nos tienen», comentó sobre la racha de partidos sin ganar.