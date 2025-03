Tragedia del 100% Fun Tarifa: «El transformador soportaba una demanda de electricidad superior a la que podía resistir»

Nuevo paso en el procedimiento judicial de una de las causas más terribles que han sobrecogido a la provincia de Cádiz en los últimos años, la explosión de un transformador en un hotel de Tarifa que causó la muerte de Sara y Mariluz , dos de sus jóvenes trabajadoras e hirió de gravedad a otros seis de sus compañeros mientras todos ellos estaban comiendo en un descanso de su jornada en el verano de 2017.

El titular del juzgado número 4 de Algeciras emitía a finales de año el auto de conclusión de la instrucción y elevaba el asunto al Ministerio Fiscal para que elaborara su escrito de acusación. Pues bien, según esta calificación provisional que ya ha sido aportada a la espera de la apertura de juicio, la Fiscalía mantiene la acusación para tres de las cinco personas que estaban siendo investigadas. Se trata de los tres responsables de la compañía eléctrica sobre las que, según su criterio, pesaba la responsabilidad del mantenimiento y calidad del centro transformador que explotó y causó este fatal desenlace.

Por contra, la fiscal exculpa a la directora y al administrador del hotel al considerar que no incurrieron en delito alguno, dado que la normativa vigente no exigía medidas de prevención en la zona donde se produjo el accidente, que se suponía segura y que, por tanto, no era un riesgo para sus empleados.

Sin embargo, la acusación pública sí respalda el informe pericial elaborado por un experto sobre el origen de la explosión y de ahí que solicite una pena de cuatro años de prisión para los tres responsables de zona de la eléctrica al considerarlos autores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave (por las dos chicas fallecidas) y seis de lesiones en el mismo grado por los heridos.

Como detalla en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la deflagración e incendio posterior se debió a la «severa sobrecarga y sobrecalentamiento» a que había sido expuesto en centro de transformación número 29.272, circunstancias que provocaron un fallo interno. Así, «como consecuencia del calentamiento excesivo y la elevada presión que se generó, se sobrepasó la resistencia mecánica del aparato».

El transformador tenía veinte años de antigüedad y soportaba la carga de trece suministros, ocho de ellos negocios hosteleros de la zona

Además se indica que esta sobrecarga se debió a dos causas principalmente. Primero, a las malas condiciones de ventilación que tenía la caseta en la que ésta se encontraba, y a la que el aparato soportaba una demanda de electricidad superior a la que podía resistir. El transformador había sido sustituido por última vez en 1997 , por tanto tenía veinte años de antiguedad cuando ocurrieron los hechos, y soportaba una demanda eléctrica de trece suministros, ocho de ellos correspondientes a servicios turísticos, sin que hubiera sido adaptado o cambiado por otro de mayor capacidad.

La Fiscalía entiende que los acusados, en el ejercicio de sus funciones, «con absoluta desidia», tampoco realizaron controles de la potencia consumida por los suministros que tenía vinculados ni analizaron su capacidad, «lo que hubiera evidenciado la situación de estrés mecánico y térmico a que se encontraba sometido y el enorme riesgo que representaba».

La fiscal y la acusación particular también piden una indemnización de 3.153.472 euros para los familiares de las dos víctimas mortales y para los otros afectados que sufrieron graves lesiones y secuelas.

Mesa donde estaban sentados los chicos comiendo en un descanso de su jornada. La deflagración fue de tal magnitud que varias localidades se quedaron sin luz Aquel 5 de agosto era sábado. El hotel, en Tarifa, estaba a reventar . Temporada alta. Eran las 19.45 horas de la tarde y los ocho jóvenes, cocineros y camareros, se pusieron a comer. Lo hicieron en un patio interno, al lado de la cocina. Pero al poco de estar descansando, escucharon un pequeño ruido y tras él, en cuestión de un segundo, una llamarada salió del transformador hacia ellos y les abrasó. La deflagración fue de tal magnitud que varias localidades de la provincia se quedaron por momentos sin luz. Ellos escaparon de allí como pudieron hasta que llegaron las ambulancias. Mariluz y Sara, de 33 y 32 años, fallecieron. El resto estuvo durante meses luchando por sobrevivir y ahora sufren graves secuelas físicas y psicológicas de por vida .