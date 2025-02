Vídeo: Los supervivientes del incendio del transformador de Tarifa claman justicia

Irene, Esther, Quisco, Cobos, Serradilla y Fran. Ellos son los seis supervivientes de la trágica deflagración de un transformador eléctrico en un hotel de Tarifa que les dejó marcados su cuerpo y su mente para siempre. Pero también lo son Sara y Mariluz, las dos chicas que estaban justo cuando todo cambió, descansando un rato en el patio del 100% Fun con ellos cuando el aparato explotó a su lado y jamás pudieron contarlo.

Ellas perdieron la vida al no superar las graves lesiones que les produjo esa cruel llamarada en el 90 por ciento de su cuerpo. Ahora, todos, los ocho, protagonizan un estremecedor vídeo para clamar justicia, tres años después de aquel 5 de agosto de 2017 que jamás olvidarán.

Con imágenes de sus cuerpos señalados por las quemaduras y apoyados con fotos de las manifestaciones de las cientos de personas que les han acompañado este tiempo, ellos mismos relatan lo que ocurrió. «Otro 5 de agosto se acerca... desde que un transformador causara una deflagración y envolviera nuestro cuerpo en llamas dejándonos secuelas físicas y psicológicas de por vida», cuentan. «Tres años reclamando justicia, conocer la verdad de lo que sucedió y soportando el silencio de la administración... tres años ya que no dejamos de recordar y de alzar la voz cuantas veces sean necesarias para que este hecho no caiga en el olvido y nadie tenga que pasar por lo mismo. Tres años ya desde que Sara y Mariluz no están con nosotros. Por ellas y por nosotros una vez más os volvemos a pedir colaboración », reclaman.

Este año por motivo del Covid no habrá manifestación en la calle de apoyo a su batalla judicial, como en los dos años anteriores, por lo que piden que ese día, el 5 de agosto, se comparta su mensaje por redes sociales bajo el hashtag #porlosochodetarifa.

Mientras, en los juzgados continúa la instrucción de este caso. Recientemente se ha hecho el peritaje al transformador para determinar las causas de la explosión. Tanto las víctimas como los investigados ya declararon ante el juez. Una vez concluyan todas las diligencias, las partes emitirán sus escritos y, entonces, se pondrá una fecha para que se celebre el juicio.

Aquel 5 de agosto era sábado. El hotel, en Tarifa, estaba a reventar. Fue a las 19.45 horas cuando los ocho chicos, cocineros y camareros del establecimiento se pudieron sentar a comer. Lo hicieron en un patio interno, al lado de la cocina. Y al poco, escucharon un pequeño ruido y tras él, en cuestión de un segundo, una llamarada salió del transformador 29272 hacia ellos y les abrasó. «No nos dio tiempo de hacer nada» , recordaban.

La deflagración fue de tal magnitud que varias localidades de la provincia se quedaron por momentos sin luz. Ellos salieron de allí como pudieron hasta que llegaron las ambulancias. Mariluz, hermana de Quisco, aguantó viva dos días. Sara, cuatro. El resto estuvo durante meses luchando por sobrevivir. Y todavía siguen en ello.