Antonio Sanz reitera el compromiso con el nuevo Hospital de Cádiz: «Hay reuniones constantes»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este jueves que ha habido «bastantes reuniones, contantes, tanto de carácter técnico como político» con la Zona Franca como con el Ayuntamiento de Cádiz para seguir avanzando en las negociaciones para el nuevo Hospital Regional. Es la primera vez que una de las partes implicadas reconoce nuevos encuentros tras el celebrado el pasado 2 de octubre en la sede del Consorcio, en la que participó la anterior consejera de Sanidad, Rocío Hernández, que dejó el cargo el pasado 8 de octubre tras la crisis por los fallos en los cribados del cáncer de mama, que afectaron a unas 2.000 mujeres.

Noticia Relacionada La necesidad del nuevo hospital: «Ya son 20 años esperando, Cádiz es la única provincia sin un centro regional de primer nivel» Rubén López El Foro Hércules debate sobre la importancia de una infraestructura sanitaria más que necesaria: «El Puerta del Mar tiene imposibilidad física que genera una grave deficiencia en la atención sanitaria de los gaditanos»

Tras la reunión de octubre, la Junta, la Zona Franca y el Ayuntamiento sacaron un comunicado conjunto en el que se recogía que la administración regional aceptaba la cesión del suelo por parte del Consorcio. Desde entonces, las partes implicadas repetían una y otra vez que los técnicos continuaban trabajando en los detalles del convenio y que habría una «reunión inminente». Tas este anuncio, la única novedad hecha pública fue el anuncio del propio Sanz de la existencia de una partida de 10 millones de euros en los presupuestos de 2026 de la Junta destinados al nuevo Hospital. El texto de los presupuesto se recoge que esta cuantía de 10 millones iría «como reserva presupuestaria que, una vez se encuentren finalizados los trámites de cesión de los terrenos necesarios al Servicio Andaluz de Salud, garantice la cobertura de los expedientes de gastos necesarios».

Ahora, y por primera vez desde el pasado 2 de octubre, la Junta de Andalucía reconoce nuevos encuentros con los otros dos actores implicados, aunque «no hayan trascendido». En palabras de Sanz, «para llegar a los acuerdos no hay que radiarlos, las negociaciones no se radian, se radian los acuerdos».

Antonio Sanz confirma que ha habido más reuniones técnicas y de carácter político con el Ayuntamiento y la Zona Franca

«Si digo cuando fue la última se sorprenderían, pero no radio las negociaciones», ha afirmado Sanz, que ha reiterado que «ha habido bastantes reuniones, constantes, tanto de carácter técnico como político, constantemente, y no voy a dar más datos», y de nuevo ha afirmado que las reuniones «son constantes».

Noticia Relacionada Cádiz cierra el año con sus grandes proyectos atrapados entre el impulso y la espera Esther Macías Mientras Valcárcel avanza y el Portillo fija fecha, el nuevo Hospital y Depósitos de Tabacalera se mantienen en el aire

El consejero ha señalado que «para que se llegue a un buen puerto, el éxito es no radiarlas», en referencia a los encuentros tanto de carácter técnico como político que haya habido, y ha alertado que «con esto de radiar, al final se distorsiona todo».

Un «fuerte compromiso por parte de todos»

Antonio Sanz ha afirmado que existe «un fuerte compromiso» de todas las partes para terminar de redactar el convenio de cesión de los antiguos suelos de CASA para la construcción del Hospital. «Lo siento, lo noto y lo vivo».

Existe un «contacto permanente, hay un buen compromiso por parte de todos, y cuando se tengan los resultados, que espero que sea muy pronto, todo el mundo lo va a saber. Hay un interés en que esto se pueda culminar cuanto antes, pero todas las reuniones tienen sus cosas». Sanz es «francamente, muy optimista. Soy muy positivo y desde luego creo que Cádiz se merece una respuesta como la que la Junta ha tenido con los presupuestos, está todo preparado y esto avanza y espero que positivamente».

Antonio Sanz: «Soy muy positivo y desde luego creo que Cádiz se merece una respuesta como la que la Junta ha tenido con los presupuestos»

«No me cabe ninguna duda que todo va a ir bien, que todo va positivo, pero que, lógicamente, requieren reuniones técnicas, requieren reuniones diferentes para concretar actuaciones. Esto no es tan fácil, pero cuando hay voluntad, cuando hay compromiso por todas las partes, es lo que yo, desde luego, tengo muy claro que existe, Cádiz puede confiar y esa confianza espero que se traduzca en avance muy pronto», ha concluido.

Dos meses de la primera reunión

La primera gran reunión, al menos radiada a los medios y la población, entre la Junta, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz se celebró el pasado 2 de octubre en la sede del Consorcio. La administración andaluza aceptaba la cesión por parte del Consorcio de los suelos de la antigua CASA dónde se levantará el futuro edificio sanitario. De esta forma se llegaba a un punto de entendimiento y encuentro tras varias semanas con cruce de declaraciones entre las tres administraciones una vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara por sorpresa la cesión del suelo, tras varios años en los que se exigía a la Junta que comprase el terreno.

Noticia Relacionada La Junta, Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz se reúnen para negociar el convenio del futuro Hospital Regional Jesús Mejías El encuentro tiene lugar en la sede del Consorcio, y cuenta con la presencia con la consejera de Salud, Rocío Hernández, el delegado de Zona Franca, Fran González, y el alcalde de la ciudad, Bruno García

En un comunicado conjunto, las tres administraciones anunciaron que habría «una reunión técnica de forma inminente» para cerrar los términos concretos del convenio y firmarlo «lo antes posible» para «seguir avanzando en un proyecto clave para Cádiz».

A principios de semana, el delegado de la Zona Franca, Fran González, afirmaba que «estoy deseoso y convencido de que más pronto que tarde se va a firmar el acuerdo del nuevo hospital, pero entiendo que son muchas las administraciones que tienen que actuar» y agregaba que «estamos trabajando todos en la misma dirección y en ese deseo va que lo firmemos lo antes posible».

Diez millones en los presupuestos

Fue el propio Antonio Sanz, a finales del mes de octubre, quien dio a conocer que, por primera vez en la historia la Junta de Andalucía, había una partida recogida en los presupuestos destinada a la construcción del nuevo Hospital de Cádiz.

En concreto, la cuantía destinada al futuro edificio en Cádiz asciende a los 10 millones de euros. En los presupuestos de la administración de cara al próximo año se recoge el nuevo hospital tendrá «una consignación de 10 millones de euros como reserva presupuestaria que, una vez se encuentren finalizados los trámites de cesión de los terrenos necesarios al Servicio Andaluz de Salud, garantice la cobertura de los expedientes de gastos necesarios».

Como ocurre con el nuevo Hospital de Málaga o el nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, el Hospital de Cádiz es uno de «los proyectos más emblemáticos y estratégicos del Servicio Andaluz de Salud, llamados a tener un impacto transformador en la red sanitaria pública andaluza. Se tratan de nuevas infraestructuras que por su envergadura se han de desarrollar como proyectos plurianuales, donde el impacto presupuestario va más allá del ejercicio 2026, asegurándose en éste una consignación presupuestaria para garantizar el normal desarrollo de estos».