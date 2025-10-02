La Junta acepta la cesión del suelo por parte de Zona Franca para la construcción del hospital de Cádiz

La Zona Franca de Cádiz ha sido el escenario en la tarde de este miércoles del esperado encuentro entre el Consorcio, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para avanzar en el convenio que permita la construcción del nuevo hospital de Cádiz. El encuentro ha discurrido en un ambiente de diálogo y lealtad institucional

Encuentro de las tres administraciones en Zona Franca FRANCIS JIMÉNEZ

En la reunión han participado el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acompañado por el director técnico, Felipe Martínez, y el secretario general, Pablo del Río; la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que ha asistido junto a la delegada en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada de Salud, Eva Pajares, y la gerente del SAS, Valle García Sánchez, además de otros perfiles técnicos de la administración autonómica; y el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi.

Inminente reunión técnica

El principal avance de esta reunión es que la Junta ha aceptado la propuesta de la Zona Franca de ceder la parcela de la antigua CASA para que pueda disponer de ella para la construcción del hospital. Las tres partes tendrán una reunión técnica de forma inminente para cerrar los términos concretos del convenio para firmarlo lo antes posible y seguir avanzando en un proyecto clave para Cádiz.

Noticia Relacionada El pleno de Cádiz insta a la Junta a que incluya una partida en los presupuestos de 2026 para el nuevo Hospital Regional Jesús Mejías El Consistorio pide a la Zona Franca y a la Junta a que lleguen a un acuerdo para la cesión del suelo

El objetivo y la intención de las tres administraciones implicadas es poder agilizar el convenio. Por ello, una vez acordado el primero, se elaborará un segundo en el que se incluirán temas correspondientes a los aprovechamientos urbanísticos.