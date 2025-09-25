El pleno de Cádiz insta a la Junta a que incluya una partida en los presupuestos de 2026 para el nuevo Hospital Regional

El Ayuntamiento de Cádiz instará a la Junta de Andalucía a que incluya una partida en los presupuestos regionales de 2026 destinados a la construcción del nuevo Hospital Regional. El pleno ha aprobado, con los votos del Partido Popular, una enmienda de sustitución a una propuesta inicial del PSOE, por la que se pide a la administración pública andaluza y al Ministerio de Hacienda a que acuerden el texto completo de un convenio que permita la cesión anticipada de la parcela, y además, se ofrece la Casa Consistorial como el lugar en el que se firme el documento.

Cabe recordar que la Zona Franca ha convocado este miércoles 1 de octubre tanto a la Consejería de Salud como al Ayuntamiento a una reunión en el propio Consorcio a partir de las 10.00 horas. El primer encuentro oficial entre las administraciones desde que el pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara la cesión gratuita del suelo a la Junta. «No se levanten hasta que lleguen a un acuerdo», ha afirmado el portavoz del PSOE, Óscar Torres.

La enmienda de sustitución del Partido Popular se explica porque a pesar de que «tanto en las declaraciones públicas de la ministra como en la carta dirigida con dicho ofrecimiento al presidente de la Junta, se calificaba la cesión de gratuita e inmediata, a la vez que se apuntaba —también en la carta y en las declaraciones— que la propuesta no requería de trámite urbanístico alguno», pero «en las líneas generales de convenio que acompaña dicha carta, y al que el Ayuntamiento ha accedido, al ser una de las tres administraciones firmantes, se apunta expresamente que será el Ayuntamiento de Cádiz quien debe garantizar que el Consorcio de la Zona Franca reciba las unidades de aprovechamiento subjetivo que le corresponden por la cesión del suelo».

La enmienda del PP recoge que «parece evidente una cierta contradicción entre la carta y las líneas generales del convenio, ya que una cesión gratuita y que no comporte trámite urbanístico alguno no puede traducirse en la asignación de aprovechamientos urbanísticos que, como es sabido, se traduce en beneficios económicos y sí requiere trámites urbanísticos«.

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Cossi, ha defendido que desde el equipo de gobierno «no hemos parado de trabajar en estos 18 meses para que los acuerdos sean posibles y reales». Ha reiterado que por parte del Ayuntamiento «estamos a favor de que Zona Franca tenga las compensaciones necesarias» por la compra del suelo hace más de quince años.

La parcela «no costará ni un euro a los gaditanos»

El PSOE cree que «el paso dado por el Gobierno con la cesión de los suelos es un paso importantísimo» que «supone la activación del proyecto». Ha afirmado que la parcela «no costará ni un euro a los gaditanos ni a los andaluces», ya que «la Junta ni el Ayuntamiento van a tener que abonar un solo euro».

La propuesta inicial de los socialistas, tumbada con la enmienda de sustitución del PP, contaba con «dos puntos muy sencillos». Por un lado, «la firma del convenio entre la Junta y la Zona Franca para que el solar pase a ser propiedad de la Junta», y además que «en los presupuestos de la Junta que se están redactando vaya una primera partida presupuestaria para la construcción del Hospital».

En cuanto a la «gratuidad» del suelo, Torres ha reconocido que «los aprovechamientos urbanísticos son un tema muy técnico», pero que sobre este tema «ustedes pusisteis el foco para decir que no era gratis», pero «el 19 de septiembre María Jesús Montero les dijo que si el problema eran los aprovechamientos, no serían un problema».

Desde Adelante Izquierda Gaditana han lamentado «la confrontación entre ambas administraciones», que explica «que llevemos 20 años esperando el Hospital». David de la Cruz, portavoz de la formación, ha afirmado que «el politiqueo cansa a la gente» y ha señalado que «el Hospital no se va a hacer mientras esté el PP».