Zona Franca cederá el suelo para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz

Paso importante para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado este viernes en una visita a la capital gaditana, que Zona Franca cederá el suelo para la construcción del edificio.

Montero ha informado que ya ha mandado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para darle la noticia. El Consorcio cederá el suelo de manera gratuita poniendo fin, en principio, al eterno culebrón de la construcción del nuevo hospital gaditano. No obstante, el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Hacienda ha llegado como agua nueva cargado de reproches y críticas tanto a la Junta como al Ayuntamiento de Cádiz.

«He dirigido carta al presidente de la Junta de Andalucía para anunciar que Zona Franca va a ceder gratuitamente el suelo para la construcción del hospital. Cuando yo era consejera de Salud ya había una necesidad clara para aumentar las instalaciones, mejorar servicios que no existen y agrandar el hospital de Cádiz para mejorar la prestación del servicio y las instalaciones. Tener derecho a que los servicios públicos puedan proporcionar una intimidad«, ha señalado Montero.

Reconociendo que cuando ella estaba en el gobierno andaluz el proyecto del hospital se dejó en un cajón, ahora la vicepresidenta carga contra la administración andaluza, gobernada por el Partido Popular, a pesar de que ha sido esta quien ha mostrado interés real en construir el nuevo equipamiento sanitario. «Un proyecto que ha dormido con Moreno Bonilla y los recortes que Cristóbal Montoro obligó a las comunidades autónomas que nos impidieron desarrollar ese proyecto», ha afirmado poniendo ella misma excusas al porqué no se hizo el hospital en su momento.

«Un proyecto imprescindible para la ciudad que tenía que encontrar el momento económico. Moreno Bonilla con más recursos que nunca no ha tenido a bien iniciar este proyecto buscando excusas, entre ella el problema de los terrenos. Zona Franca tenía una pastilla reservada pero el Ayuntamiento lo ha dificultado todo y se estaban poniendo excusas. Cádiz necesita un nuevo hospital y entendemos que el Gobierno acude una vez más, sin tener competencias, a facilitar los servicios públicos en Andalucía«, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno.

Y para no cesar en las criticas y reproches, María Jesús Montero ha instado al presidente de la Junta «a firmar el convenio con el Ayuntamiento para hacerlo posible. Se acabó eso de no asumir responsabilidades en tema sanitario por parte de la Junta».