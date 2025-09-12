Óscar Torres: «Es la noticia más importante para Cádiz de los últimos años»

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado como «la noticia más importante para la ciudad en los últimos años» el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la cesión gratuita de los suelos de la Zona Franca para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. Torres ha subrayado que esta decisión es una «prueba irrefutable del compromiso del Gobierno de España con la ciudad y pone fin a cualquier excusa por parte de la Junta de Andalucía y del alcalde para seguir demorando el proyecto».

«Nuevamente, el gobierno de España, en este caso a través del Ministerio de Hacienda, vuelve a hacer una apuesta estratégica por la ciudad de Cádiz y vuelve a poner a Cádiz en su agenda», ha declarado el líder socialista. Para Torres, el anuncio de la cesión gratuita de los terrenos es «la manera más rotunda e importante de demostrarlo, desbloqueando un proyecto vital para todos los gaditanos y gaditanas».

Con este movimiento del Ministerio de Hacienda, el PSOE de Cádiz pone ahora el foco en la Junta de Andalucía. «A ver si es verdad que la Junta, que se ha estado negando a gastarse 12 millones de euros en la adquisición de este suelo, ahora va a estar dispuesta a gastarse 500 millones en la construcción del hospital», ha cuestionado Torres.

En este sentido, el portavoz socialista ha interpelado directamente al alcalde de la ciudad, «en poco tiempo vamos a ver si el compromiso que decía Bruno García que tenía la Junta para construir el nuevo hospital era cierto o no», ha señalado. «Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo».

Desde el PSOE también han instado a Bruno García a «que le exija al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a que en la redacción de los presupuestos para el 2026 aparezca ya de manera clara y con carácter finalista una partida para el inicio de todos los procesos administrativos necesarios para la futura construcción del hospital».

Para Óscar Torres, la cesión del suelo por parte del Ministerio de Hacienda evidencia qué administración «trabaja por el futuro de la ciudad». «Nos parece la noticia más importante para Cádiz en los últimos años y, como era de esperar, no llega por parte del Partido Popular, no llega por parte de la Junta de Andalucía y, por supuesto, no llega por parte del alcalde, al que ni está ni se le espera en los grandes asuntos de la ciudad», ha sentenciado.

«La mejor noticia para esta ciudad», ha concluido Torres, «ha venido de parte del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha vuelto a demostrar con hechos, y no con palabras, su compromiso con nuestra ciudad».

