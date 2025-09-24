Reunión entre Zona Franca, Ayuntamiento y la Junta para tratar el nuevo Hospital de Cádiz

Posible punto de encuentro para la cesión del suelo del futuro Hospital Regional de Cádiz. Zona Franca, propietaria de la parcela, ha convocado tanto al alcalde de Cádiz, Bruno García, como a la Junta de Andalucía por medio de la Consejería de Salud, para agilizar el proceso. La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas.

Cabe recordar, que el pasado 12 de septiembre, la ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE-A a las elecciones regionales andaluzas de 2026, María Jesús Montero, anunció por sorpresa que el Consorcio de Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda, cedería gratuitamente a la Junta de Andalucía los antiguos suelos de CASA para que la administración andaluza cumpliera con su compromiso de construir la nueva infraestructura sanitaria.

Desde la Junta de Andalucía, en un primer momento, lamentaron "el tiempo perdido", ya que esta era una petición de la administración desde hace años para poder construir el hospital. Por otro lado, el Ayuntamiento de Cádiz pidió un préstamo de 19 millones de euros para varias operaciones, entre ellas comprar el suelo al Consorcio por 12,5 millones de euros y cederlo posteriormente a la Junta.

El principal punto de conflicto son las unidades de aprovechamiento. El PGOU recoge casi 58.000 unidades de aprovechamiento correspondientes a la construcción del nuevo Hospital de Cádiz, un concepto urbanístico que hace referencia a los beneficios obtenidos de las actuaciones realizadas sobre terrenos urbanos. Del total, un 10% corresponden al Ayuntamiento de Cádiz, mientras que ahora, los técnicos de la Zona Franca y de la Junta de Andalucía deberán llegar a un acuerdo sobre cuantas unidades corresponde a cada administración, ya que el Consorcio quiere recuperar la inversión realizada en 2004 con su porcentaje, mientras que el PGOU también recoge que estas unidades son para la institución que construya el Hospital, que en este caso sería la Junta de Andalucía.

La cesión del suelo se formalizará en el futuro mediante un convenio entre la Junta y la Zona Franca. El alcalde ha ofrecido el Ayuntamiento de Cádiz como escenario para la firma del documento.﻿

Según afirmaba Fran González en una entrevista a LA VOZ DE CÁDIZ, el documento «reconocerá a las propias partes en su prólogo y conseguir que la Junta de Andalucía acepte esta cesión gratuita con un único fin, la construcción del Hospital, porque entendemos que es lo más primordial de todas estas partes», y recalca que «no hay letra pequeña, no hay ningún planteamiento que se esconda, ni hay ningún elemento de rampa y cartón, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento tienen que poner un céntimo en esta operación».