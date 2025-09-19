La cesión de terrenos para el nuevo hospital de Cádiz abre una puerta a batalla política con cruce de acusaciones entre Junta, Gobierno y Zona Franca

Durante más de dos décadas, el nuevo hospital de Cádiz ha sido una suerte de espejismo: aparecía en los planes, en discursos y en titulares, para desvanecerse poco después sin dejar huella en el terreno. Una entelequia que, como el tranvía de la Bahía, parecía condenada a ser eterna promesa. Año tras año, la ciudadanía ha asistido a anuncios solemnes, estudios previos, proyectos funcionales y maquetas que nunca se materializaron, mientras el viejo Puerta del Mar se va quedando pequeño, saturado y con carencias que todos reconocen.

Ahora, sin embargo, se abre una puerta a la esperanza: la ansiada infraestructura sanitaria podría asentarse en los suelos de la antigua CASA, propiedad de la Zona Franca. La cesión de estos terrenos se presenta como la clave que podría desbloquear, por fin, un proyecto que lleva demasiado tiempo atascado. Pero lo que debería ser motivo de consenso ha acabado por abrir la caja de Pandora.

El anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de que el suelo sería cedido de manera «gratuita» encendió las alarmas en la Junta de Andalucía, desde donde se acusa al Ejecutivo central de «engañar» a los gaditanos. A su vez, el delegado de Zona Franca defiende la operación y reprocha a la Junta estar «embarrando» un acuerdo positivo, mientras que el PSOE-A presiona a Juanma Moreno para que pase «de los cuentos a las cuentas» y concrete la inversión necesaria.

Entre acusaciones y reproches cruzados, el hospital de Cádiz vuelve a situarse en el centro de la confrontación política. Y entre tanto, los gaditanos contemplan con cansancio cómo la polémica amenaza con enturbiar la construcción de una infraestructura tan necesaria como esperada, que la ciudad lleva más de veinte años reclamando. ¿Llegará finalmente el hospital como el Trambahía?

Sanz: «De gratis nada»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «engañar» a los gaditanos tras «ofrecer un mensaje que no se corresponde con la realidad» en cuanto a la cesión de los terrenos para el nuevo Hospital de Cádiz, ya que, según el borrador de convenio remitido por el Gobierno, «esta operación no es gratis».

Sanz ha afirmado que «cuando alguien ofrece algo de manera gratuita, es gratis, lo que no se puede decir es que es gratis y que luego cueste dinero a los gaditanos».

Además, ha añadido que el borrador de convenio también «demuestra» que «quien tenía bloqueado este proyecto era el Estado». «Su propia iniciativa demuestra que el único que estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución y dar paso para desarrollar el proyecto definitivamente y para poder ejecutar el hospital, del que la Junta de Andalucía ya tiene aprobado su plan funcional pero que sin los terrenos no se podía avanzar».

En este sentido, ha indicado que «ahora, cuando se ofrece la solución, lo segundo que se demuestra es que María Jesús Montero ha mentido a los gaditanos y que esta operación no es gratis». Así, ha explicado que «esta operación es la misma que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ya venía ofreciendo hace varios años y varios meses, concretando que estaba dispuesto a hacer frente a la solución de los terrenos del hospital».

«Al final lo que viene a reconocerse es que no tiene nada que ver lo que ha dicho María Jesús Montero con el convenio y que, por tanto, de gratis nada«, ha incidido Sanz, que ha añadido que no puede entender »cómo toda una vicepresidenta del Gobierno puede llegar a tener el descaro de engañar así a los gaditanos«.

«Hoy mismo la propia Zona Franca reconoce que de gratis nada y, por tanto, María Jesús Montero ha venido a apuntarse un tanto pero ha metido la pata profundamente porque le ha mentido a los gaditanos, porque de gratis nada, no es una cesión gratuita«, ha insistido.

No obstante, Sanz, «aclaradas estas dos cuestiones», ha asegurado que «la apuesta que el Gobierno andaluz hace por las obras y el impulso del hospital de Cádiz es incuestionable y por tanto va a seguir adelante con el proyecto». «Está el plan funcional aprobado y se pone en marcha todas las capacidades necesarias para impulsar este proyecto», ha apuntado.

«Este proyecto es ya imparable y la voluntad política del Gobierno andaluz de acometerlo es incuestionable y por tanto comienza la cuenta atrás para que el capital de Cádiz sea una realidad«, ha manifestado Sanz, que no obstante ha incidido que »en medio nos hemos encontrado con un intento de burla, de engaño y de falsedad a los gaditanos y es absolutamente lamentable y desde luego, grave«.

Así, ha pedido a María Jesús Montero «que deje de engañar», porque «no se pueden ganar los votos de los andaluces y de los gaditanos mintiéndoles y si todas las promesas que va a hacer son como la de la cesión gratuita del hospital, Andalucía va a arreglada». «Esto no sólo es ya que lo reconozca el resto de administraciones, sino que el propio Gobierno de la nación reconoce que la operación no es gratis, como había dicho Montero, que demuestra la poca seriedad y el poco respeto que le tiene a los gaditanos y a los andaluces en general», ha concluido.

Zona Franca: «Embarrar la propuesta»

El delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha acusado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, de «embarrar» con sus palabras una propuesta «positiva y necesaria» para desbloquear el proyecto de la construcción del nuevo hospital en la capital, al decir este jueves que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «engaña» a los gaditanos por «ofrecer un mensaje que no se corresponde con la realidad» ya que según el borrador de convenio remitido por el Gobierno «esta operación no es gratis».

Zona Franca, Fran González ha expresado que «parece que lo que quiere -Sanz- es enturbiar ese ambiente de diálogo para conseguir resolver que la Junta de Andalucía se haga con la propiedad del suelo y se pueda comenzar lo antes posible la construcción de esa infraestructura sanitaria tan demandada como necesaria«.

«A día de hoy, la Junta no se pronuncia, simplemente se está dedicando a enrarecer y a cuestionar elementos tan básicos y tan claros como que la cesión es gratuita y se pueda hacer de manera inminente si la Junta de una vez responde», ha aseverado el delegado de Estado.

Lejos de «reconocer» el gesto del Gobierno de España con «el desbloqueo« de los suelos para el nuevo hospital de Cádiz, »el señor Sanz se dedica a embarrar y a insultar, lo que sólo demuestra que se le han acabado los argumentos y las excusas para afrontar la construcción de este equipamiento«, ha afirmado González.

Así, ha comentado que «lo que tendría que haber hecho la Junta de Andalucía en vez de tirarse al fango así es llamar al Gobierno de España o a mí mismo para avanzar lo antes posible en este procedimiento».

Hasta este mismo momento, ha confirmado que «no se ha producido el contacto» entre la consejera de Salud y Zona Franca para «perfilar las condiciones del convenio», y que el Consorcio «no pide nada nuevo ni un elemento adicional», sino que «sólo va a ejecutar lo que ya aparece en el PGOU», donde se recogen unos aprovechamientos que «en un futuro podrían compensar los gastos a la Zona Franca».

A este respecto, González ha indicado que «dónde está el problema» de llevar a cabo lo que recoge el PGOU, pregunrándose si «también querían tener los aprovechamientos la Junta de Andalucía».

Esto en ningún caso, ha reiterado, esto supone que «le cueste un céntimo ni a las arcas del Ayuntamiento ni de la Junta», por lo que la gratuidad «es una verdad como una catedral».

El delegado de la Zona Franca ha mostrado su perplejidad por la contestación de ambas instituciones a una noticia que «se supone buena para todas las instituciones», sobre todo, ha apuntado, «para los gaditanos». Así, lo ha achacado a que «van a tener que afrontar un equipamiento que es más que evidente que no tenían en mente construir».

«La única mentira que hay aquí es el Juanma lo haría. Sanz usa la confrontación porque Moreno Bonilla no tiene nada que ofrecer a Cádiz, y lo manda a hacer ruido», ha concluido.

«Ratas, cucarachas y hongos» en el Puerta del Mar

El PSOE-A ha urgido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a «pasar de los cuentos a las cuentas» para impulsar la construcción del nuevo hospital de Cádiz. La portavoz adjunta en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, aseguró que «ya no hay excusa» para no llevar a cabo el proyecto, al tiempo que denunció el deterioro del actual Hospital Puerta del Mar, donde, según afirmó, «se han visto ratas en los sótanos, cucarachas e incluso hongos en los quirófanos».

Férriz acusó a Moreno de no haber tenido «nunca la voluntad de hacer el nuevo hospital», a pesar de que ya existen terrenos cedidos «gratuitamente» que, según recalcó, permitirían iniciar la actuación «de manera inmediata». La dirigente socialista contrapuso la actuación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la del Ejecutivo autonómico. Subrayó que la también secretaria general del PSOE-A «ha hecho más por el nuevo hospital en un solo anuncio que Moreno en siete años de gobierno».

El Grupo Socialista presentará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para exigir a la Junta que firme el convenio y contemple en sus próximos Presupuestos una partida específica para la construcción del hospital. «El amor a Cádiz se demuestra con hechos y con presupuestos», insistió Férriz, que describió al Puerta del Mar como un centro «sobrecargado» y con profesionales «completamente saturados, exhaustos».

La parlamentaria enmarcó la situación en lo que definió como un «desmantelamiento progresivo» de la sanidad pública andaluza y acusó al Gobierno de Moreno de derivar fondos hacia la sanidad privada. «La realidad es que no tienen ninguna intención de hacer ningún hospital», aseguró, antes de advertir que en el próximo Pleno del Parlamento «los diputados del PP tendrán que retratarse» con la iniciativa del PSOE.

«Después de siete años de calvario, del destrozo y el saqueo de la sanidad pública, en esta tierra solo hay dos caminos: o salvamos a Moreno Bonilla o salvamos nuestra salud y nuestra vida», concluyó Férriz.