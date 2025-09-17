«Ni la Junta ni el Ayuntamiento tienen que poner un céntimo para la cesión del suelo del nuevo Hospital de Cádiz»

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el pasado viernes que había enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que informaba que la Zona Franca cedía gratuitamente los antiguos terrenos de CASA para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz. Una noticia sorprendente, ya que desde el Consorcio se había repetido continuamente que la única fórmula posible era la venta del suelo, adquiridos en el pasado por 9,5 millones de euros.

El anuncio de Montero desbloquea un proyecto enquistado desde hace más de dos décadas. Desde la Zona Franca señalan que la firma del convenio con la Junta de Andalucía para la cesión gratuita del suelo podría ser «inminente».

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, habla en LA VOZ DE CÁDIZ sobre el proyecto del nuevo Hospital de Cádiz. Afirma en primer lugar que la cesión del suelo «ha sido el cúmulo también de mucho trabajo durante mucho tiempo», y por la que «deberíamos estar satisfechos», y «no debería responder ni a colores políticos ni a distintas instituciones». Por tanto, «el que la solución que se se ha puesto sobre la mesa en este momento posibilite que de manera inmediata se pueda empezar la construcción del hospital, creo que lejos de declaraciones muchas veces encontradas o de trazos gruesos, en este momento lo que sí deberíamos estar satisfechos».

¿Por qué puede ceder ahora Zona Franca el suelo?

La gran pregunta es: ¿por qué ahora Zona Franca puede ceder gratuitamente el suelo a la Junta? En los últimos meses el Consorcio insistía en que solo cabía la venta a la administración andaluza. Fran González recuerda que «este es un proyecto que nace prácticamente en torno al 2008». En 2004 el Consorcio compró los terrenos «con la vocación de mantener suelo industrial en la ciudad», pero en 2008 se vinculó a la construcción del hospital. Desde entonces, «siempre se han intentado poner facilidades para que este proyecto, tan importante para la ciudad, la Bahía e incluso la provincia, se pudiera ver y disfrutar».

Fran González, delegado de la Zona Franca en Cádiz Nacho Frade

En 2012 se modificó el planeamiento para blindar su uso hospitalario, pero la crisis paralizó el proyecto. González señala que en 2020, ya como delegado, buscó que la Junta retomara la iniciativa. El Consorcio recibió «un planteamiento nuevo hasta la fecha», la cesión gratuita, e intentó «encontrar reciprocidad» con fórmulas como una permuta, pagos aplazados o la compra directa, pero «hubo un silencio sobre las distintas alternativas».

El Ayuntamiento, añade, propuso «volver a modificar el PGOU de esa parcela» para poder pagar a Zona Franca con plusvalías y luego ceder el suelo a la Junta, un trámite que «llevaría cuatro o cinco años».

El cambio decisivo llegó con la liquidación de 2024: «nos encontramos por primera vez con una liquidación positiva de las cuentas del Consorcio en catorce años». Esa situación permitió plantear la cesión directa.

González se muestra crítico con las reacciones: «me sorprende ese cruce de expresiones gruesas, porque lejos de congratularnos de que se pueda desbloquear y la Junta pueda disponer del suelo para construir el hospital, parece que algunos responsables están incluso enfadados con esta alternativa».

Defiende que el Consorcio atraviesa un momento de solidez financiera tras varios años de ajustes y que esa situación es la que permite afrontar la cesión gratuita de los terrenos para el futuro hospital. Explica que desde su llegada se ha trabajado en «redefinir la propia actividad del Consorcio», lo que ha permitido reducir la deuda «prácticamente un 40%». Recordó que cuando asumió el cargo, el endeudamiento «estaba desbocado en más de 190 millones de euros» y que ha sido posible rebajarlo gracias a liquidaciones, renegociaciones con los bancos y la cancelación de préstamos y operaciones.

A esa estrategia añadió una política comercial activa y la venta de activos, que han generado ingresos y favorecido la llegada de nuevas empresas. «Eso nos ha llevado a tener más capacidad financiera, más capacidad de endeudamiento y, con la actividad económica que se ha ido desarrollando, generar nuevos ingresos para el Consorcio», explica.

El delegado destaca además que Zona Franca intenta liderar iniciativas vinculadas a la Economía Azul y atraer compañías de base tecnológica e innovadora, un esfuerzo que, según dice, coloca al organismo «en un escenario muy competitivo junto a otras administraciones o instituciones» en la captación de actividad empresarial.

González recuerda, sin embargo, que la recuperación no ha sido fácil y que durante años el Consorcio vivió bajo «una espada de Damocles» por el proceso judicial del caso Quality Food, en el que se reclamaban más de 21 millones de euros. Subrayó que ese litigio quedó cerrado en 2023, lo que permitió eliminar una de las principales incertidumbres que pesaban sobre la institución. «Ha sido un cúmulo de circunstancias, sobre todo de trabajo y de planificación del propio ente», señaló, lo que hace posible tomar ahora «una decisión de este calado» y contar con el «músculo económico y financiero» necesario para soportar la cesión de la parcela a la Junta de Andalucía.

Un convenio con la Junta

La cesión gratuita del suelo por parte de la Zona Franca a la Junta de Andalucía se resolverá mediante la firma de un convenio. A día de hoy «nadie de la Junta me ha llamado», afirma. Desde la Junta respondieron al anuncio de Montero del pasado viernes lamentado una «pérdida de tiempo» para el proyecto. «Creo que muchos de los responsables de la Junta de Andalucía que hicieron declaraciones posiblemente el viernes, que tengo en la cabeza algunos, creo que conocen perfectamente, la situación que heredamos de la Zona Franca de Cádiz. Posiblemente porque muchos de los responsables políticos que estuvieron en aquel momento también son del propio Partido Popular y algo sabrán y conocerán de la situación en la que se estaba la propia zona franca a partir de 2018 que llegamos aquí«.

«Creo que un proyecto de este calado, un proyecto que como mismo se ha planteado por la Junta de Andalucía, tiene una inversión de 500 millones de euros y que al parecer el escollo único que había para la construcción era la disposición del suelo, creo que ahora mismo ese escollo, como comprenderás, ya ha sido resuelto y por lo tanto entiendo que no debe de haber más, si me lo permite, elementos de crispación, sino todo lo contrario».

El convenio que firmarán las administraciones será «muy básico». En la carta enviada a la Junta «se emplazaba el presidente de la Junta de Andalucía que la consejera de Salud contactara conmigo, con mi persona, con los técnicos del Consorcio y que a la mayor brevedad pudiéramos poner negro sobre blanco en un planteamiento de convenio», aunque como repite el delegado, «nadie de la Junta se ha puesto en contacto conmigo».

El documento «reconocerá a las propias partes en su prólogo y conseguir que la Junta de Andalucía acepte esta cesión gratuita con un único fin, la construcción del Hospital, porque entendemos que es lo más primordial de todas estas partes», y recalca que «no hay letra pequeña, no hay ningún planteamiento que se esconda, ni hay ningún elemento de rampa y cartón, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento tienen que poner un céntimo en esta operación».

«En esta operación lo que estamos planteando es simplemente el hecho de que se acepte el suelo para la construcción del Hospital», reitera.

Desde Zona Franca «estamos 24/7 pendientes de esa llamada de la Junta que nos comunique que está en disposición de sentarse y que tras el requerimiento que ha hecho la vicepresidenta primera del Gobierno están dispuestos a firmar ese acuerdo».

Fecha de caducidad y partida en los presupuestos

Cuestionado sobre si la Junta de Andalucía debe incluir en sus presupuestos una partida para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz, el delegado de la Zona Franca responde que «eso lo tienen que decidir la Junta. A nosotros lo que se nos ha dicho en activa y por pasiva, a través de medios de comunicación, nunca de manera directa, lo que se le ha trasladado a los ciudadanos es que si no se podían empezar las obras del hospital era porque no se disponían del suelo. Dispóngase».

En la carta enviada a la Junta, María Jesús Montero «planteaba unas ideas generales en ese reconocimiento entre las propias administraciones y planteó una fecha estimada de unos 8 años para que las obras del Hospital estuvieran dentro de un sentido común», pero «no estamos hablando de que si hay un día concreto que el Hospital no está terminado, pero obviamente que se hayan empezado, que se hayan licitado las obras, que se esté construyendo, cosas de sentido común que posible.

«La única condición que se pone en todo momento es que ese suelo sólo puede ir destinado a la construcción del hospital público-sanitario. Un equipamiento público-sanitario», afirma.

«Nosotros no estamos regalando el suelo»

Fran González apunta a que «nosotros no estamos regalando el suelo, nosotros lo estamos cediendo para la construcción de un hospital. Lo que significa que hay un interés general». El PGOU actual «ya recoge una serie de aprovechamientos precisamente por esa modificación urbanística que se hizo. Ya en su día se modificó el PGOU y ese suelo no es industrial, ese suelo es dotacional público-hospitalario y ya recoge el propio PGOU una serie de aprovechamientos y nosotros estamos cediendo el suelo para la construcción del hospital. Lo único que haremos es inscribir esos aprovechamientos que sí recoge el PGOU a favor del Consorcio de Zona Franca».

«Nosotros estamos ahora mismo saneados económicamente, pero evidentemente esas plusvalías o esos aprovechamientos requieren de una inversión por Zona Franca para que se pueda materializar. Y esa inversión la iremos programando en el tiempo cuando se pueda. Ahí es cuando podremos recuperar parte de lo invertido«, apunta.

El Ayuntamiento hizo una oferta de 12,5 millones

El Ayuntamiento de Cádiz informó meses atrás que había pedido un crédito por valor de 19 millones de euros para varios proyectos, entre ellos, la compra por 12,5 millones de euros para hacer viviendas en el suelo de CASA, y ceder una parcela a la Junta para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz.

El delegado de la Zona Franca asegura que les sorprendió la propuesta del Consistorio, porque «las conversaciones que teníamos semanas antes nos decían que no tenían forma de encajar el abono de esos aprovechamientos». Recordó que la operación contemplaba modificaciones urbanísticas que «tardarían 3, 4 o 5 años» y que, en la práctica, situaban al Consistorio en el lugar de Zona Franca antes de poder ceder el suelo a la Junta.

González cuestiona las cifras planteadas: «12 millones y medio no entendíamos porque no sabíamos de dónde salía». Subraya que esa cantidad no respondía ni a lo invertido ni a los gastos generados, y que incluso la tasación actual del suelo «supera los 21 millones de euros».

El futuro de la parcela del Puerta del Mar

En relación al futuro de la parcela del Puerta del Mar, señala que dependerá de los plazos que marque la Junta de Andalucía. Explica que el proceso será «bastante complicado», ya que primero será necesario disponer de la nueva parcela, construir el hospital y dotarlo de medios.

Añade que después deberá realizarse «una mudanza, un traslado de todo el equipo médico, personal, sanitario», y solo entonces se procederá al derribo del edificio y a la posterior comercialización de los terrenos.

González recalca que su papel es claro: «Nosotros lo que siempre hemos dicho en todo momento era que íbamos a facilitar la construcción de un nuevo hospital y eso es lo que estamos haciendo a día de hoy».