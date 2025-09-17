Bruno García sobre el nuevo Hospital de Cádiz: «Estamos estudiando el convenio»

El nuevo Hospital de Cádiz marca la actualidad política de la ciudad. El sorprendente anuncio del pasado viernes por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la cesión gratuita de los terrenos por parte de la Zona Franca a la Junta para la construcción del nuevo edificio sanitario, desbloquea un proyecto del que se lleva hablando en la capital gaditana desde hace más de veinte años.

El delegado de la Zona Franca, Fran González, afirmó en una entrevista en LA VOZ DE CÁDIZ que «ni la Junta ni el Ayuntamiento tienen que poner un céntimo para la cesión del suelo», y que el convenio «reconocerá a las propias partes en su prólogo y busca conseguir que la Junta de Andalucía acepte esta cesión gratuita con un único fin, la construcción del Hospital». En la carta enviada por la vicepresidenta primera el Gobierno al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se estipula que el nuevo Hospital de Cádiz deberá estar abierto al público en 8 años, aunque como explicó González en este medio «no estamos hablando de que si hay un día concreto que el Hospital no está terminado, pero obviamente que se hayan empezado, que se hayan licitado las obras, que se esté construyendo, cosas de sentido común».

Este miércoles, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha sido preguntado sobre el edificio sanitario y sobre la cesión del suelo de la antigua CASA por parte de la Zona Franca a la Junta, pendiente de la firma del convenio. «Quiero dejar muy claro nuestra posición, y nuestra posición no es otra que un sí rotundo la construcción del hospital, y un sí rotundo a llegar a un acuerdo, y sí rotundo a que eso sea lo antes posible«, ha afirmado el regidor.

«No hay ninguna polémica», ha señalado el alcalde, quien ha explicado que «estamos estudiando el convenio» y «cuando tengamos la solución, cuando podamos firmarlo, lo firmaremos«. El alcalde propone que la firma del convenio tenga lugar en el Ayuntamiento, en «la casa de todos los gaditanos».

Ha afirmado Bruno García que «hemos peleado por este hospital mucho tiempo» y «desde luego no vamos a ser nosotros los que generemos un problema al hospital, al contrario. Nosotros solo hemos estado en el equipo de personas que ha intentado buscar una solución, y esta es una solución, y por tanto, adelante».

En cuanto a la contraprestación que recibirá Zona Franca en el futuro, el regidor ha explicado que «lo que reclaman es lo aprovechamientos que están derivados» de la parcela. «Nosotros lo hemos dicho siempre: sí al hospital, y de hecho lo que está reclamando es algo que nosotros le hemos ofrecido a lo largo de dos años, o sea, que no está reclamando nada que no hayamos ofrecido».

Ha reiterado el alcalde que «nuestra solución es Hospital sí y firmar el convenio, obviamente, en conocimiento de todos, cuando tengamos todo el convenio cerrado, que entiendo que ahora mismo es un borrador y lo estamos estudiando».

«Zona Franca lo que plantea es quedarse con los aprovechamientos que tiene asignado, digamos, por el hecho de haber comprado en su momento la parcela y tiene una serie de aprovechamientos que hay que definir cuáles son. Lo que quiero decir es que es evidente que si uno se lleva los aprovechamientos no es gratis. Gratis es cuando es asignada a cambio, es decir, pero que va a mantener esos aprovechamientos que luego se traducen en una importante cantidad para la Zona Franca«, ha argumentado el alcalde, quien ha reiterado que »hemos dicho que no debía de perder en ningún momento la Zona Franca el dinero, tanto es así que nuestras propuestas a lo largo de estos años han ido siempre en ese sentido, que jamás Zona Franca viera sus cuentas perjudicadas«.

En cuanto a la firma del convenio, el alcalde ha señalado que la Junta «está estudiando» el documento. «Lo que ocurre es que lo que se ha mandado no coincide exactamente con lo que se ha dicho».

«El nuevo hospital es una necesidad»

El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz ha recibido de forma positiva la noticia. Su presidenta, Felicidad Rodríguez, afirma que el nuevo edificio «es una necesidad tanto para la población como para los profesionales sanitarios, que compartimos intereses comunes en salud».

«Una de las prioridades que me he marcado como presidenta del Colegio de Médicos es propiciar y alentar el diálogo con las administraciones, que ha sido una seña de identidad de los presidentes que me antecedieron. Pues bien, el proyecto de Hospital para Cádiz debe hacerse realidad y acortar en lo posible los plazos por la vía de ese diálogo entre administraciones. Los representantes de la profesión y los agentes sociales deben ser una parte fundamental en este proceso, de manera que toda la ciudadanía se sienta apelada e identificada con este proyecto y que, una vez culminado, seamos capaces de entenderlo como un logro colectivo«.

