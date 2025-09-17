«Cádiz no necesita solo otro edificio, necesita un Hospital que refleje la sanidad que queremos para los próximos cuarenta años»

Cádiz lleva años reclamando una infraestructura sanitaria moderna que dé respuesta a las crecientes necesidades de la provincia. El actual Hospital Puerta del Mar, pese a ser un referente histórico en la ciudad, arrastra limitaciones de espacio, envejecimiento de instalaciones y una sobrecarga asistencial que condiciona tanto a la calidad de la atención de los pacientes como las condiciones de trabajo de los profesionales.

Hace dos años, la Junta de Andalucía presentó el Plan Funcional del nuevo Hospital, con una inversión prevista de más de 450 millones de euros. El proyecto contempla unas 750 habitaciones, hospitales de día especializados, una moderna área quirúrgica con quirófanos y unidad de reanimación, además de urgencias con circuitos diferenciados y unidades críticas bien dimensionadas. Un hospital que sería orientado para ser referente en toda Andalucía.

El gran dilema, hasta ahora, ha sido el terreno. El Gobierno autonómico aprobó el plan asistencial, pero la ejecución dependía de desbloquear el suelo donde se levantaría el centro. Tras meses de incertidumbre, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció la semana pasada que la Zona Franca de Cádiz pondría a disposición gratuitamente los terrenos necesarios. Con esta decisión, se abre el camino para que la Junta pueda iniciar los trámites administrativos y licitaciones, aunque el calendario definitivo aún está por concretar.

La noticia ha sido recibida con satisfacción por el sector sanitario, concretamente por los enfermeros, aunque también con algunas matices. Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, relata que esta casi realidad «me parece una excelente noticia, más aún teniendo en cuenta las necesidades de asistencia y de atención sanitaria que tenemos en Andalucía, y en especial en Cádiz».

No obstante, Campos piensa que «este nuevo centro debe estar dotado de profesionales y de las tecnologías más avanzadas que respondan a las necesidades actuales de la población». Asimismo, subraya la importancia de que cuente desde el primer momento con una buena dotación de plantilla que alivie la enorme carga asistencial que tiene el Hospital de Cádiz en la actualidad: «Una plantilla de profesionales sanitarios que esté adecuada a los ratios, y en especial de enfermeros y enfermeras, ya que somos los profesionales sanitarios más cercanos a los pacientes y los que más tiempo pasamos a su lado. Conocemos al paciente, su familia, su entorno y sus determinantes sociales».

El nuevo Hospital despierta esperanza

En el propio Hospital Puerta del Mar, la noticia ha despertado esperanza. Marta González, enfermera de Urgencias, reconoce que se vive con ilusión el anuncio, pero con «cautela».

«Cada día atendemos situaciones que exigen instalaciones modernas, tecnología y personal suficiente, por lo que nos sentimos limitados por la infraestructura antigua. Aunque siempre intenten modernizarlo, está claro que todavía seguimos con espacios congestionados y, por supuesto, los tiempos de espera excesivos», explica González.

Un hospital nuevo, además de suponer nueva maquinaria, también supone poder trabajar con condiciones dignas, reducir la sobrecarga emocional y física y ofrecer a los pacientes una atención más humana, y esta enfermera gaditana espera que todo ello se cumpla a rajatabla: «Si desde el principio se asegura una plantilla adecuada, especialmente de enfermería, este proyecto marcará un antes y un después en la calidad asistencial de Cádiz».

También desde la unidad de críticos se comparte esta visión. José Luis Herrera, enfermero de Cuidados Intensivos, destaca la necesidad de mirar al futuro. «Tener un hospital diseñado con visión de futuro, con tecnología de última generación y suficientes enfermeros y enfermeras, no solo mejorará la seguridad del paciente, sino que permitirá protocolos más eficaces, mayor especialización e incluso impulsar la investigación. Cádiz no necesita solo otro edificio, necesita un hospital que refleje la sanidad que queremos para los próximos treinta o cuarenta años».

El nuevo hospital de Cádiz es, por tanto, mucho más que una obra pendiente. Es la esperanza de una provincia que reclama una sanidad fuerte, moderna y dimensionada a sus necesidades. Ahora, con el suelo ya desbloqueado, la gran incógnita será el ritmo de ejecución del proyecto. Los profesionales lo tienen claro. La inversión en ladrillo y tecnología será importante, pero el verdadero éxito se medirá en la dotación de personal que también lo haga posible.