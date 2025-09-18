«De gratis nada»: la Junta reprocha a Montero su versión sobre los terrenos del hospital de Cádiz

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «engañar» a los gaditanos tras «ofrecer un mensaje que no se corresponde con la realidad» en cuanto a la cesión de los terrenos para el nuevo Hospital de Cádiz, ya que, según el borrador de convenio remitido por el Gobierno, «esta operación no es gratis».

En un audio difundido, Sanz ha afirmado que «cuando alguien ofrece algo de manera gratuita, es gratis, lo que no se puede decir es que es gratis y que luego cueste dinero a los gaditanos».

Además, ha añadido que el borrador de convenio también «demuestra» que «quien tenía bloqueado este proyecto era el Estado». «Su propia iniciativa demuestra que el único que estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución y dar paso para desarrollar el proyecto definitivamente y para poder ejecutar el hospital, del que la Junta de Andalucía ya tiene aprobado su plan funcional pero que sin los terrenos no se podía avanzar».

En este sentido, ha indicado que «ahora, cuando se ofrece la solución, lo segundo que se demuestra es que María Jesús Montero ha mentido a los gaditanos y que esta operación no es gratis». Así, ha explicado que «esta operación es la misma que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ya venía ofreciendo hace varios años y varios meses, concretando que estaba dispuesto a hacer frente a la solución de los terrenos del hospital».

«Al final lo que viene a reconocerse es que no tiene nada que ver lo que ha dicho María Jesús Montero con el convenio y que, por tanto, de gratis nada«, ha incidido Sanz, que ha añadido que no puede entender »cómo toda una vicepresidenta del Gobierno puede llegar a tener el descaro de engañar así a los gaditanos«.

«Hoy mismo la propia Zona Franca reconoce que de gratis nada y, por tanto, María Jesús Montero ha venido a apuntarse un tanto pero ha metido la pata profundamente porque le ha mentido a los gaditanos, porque de gratis nada, no es una cesión gratuita«, ha insistido.

No obstante, Sanz, «aclaradas estas dos cuestiones», ha asegurado que «la apuesta que el Gobierno andaluz hace por las obras y el impulso del hospital de Cádiz es incuestionable y por tanto va a seguir adelante con el proyecto». «Está el plan funcional aprobado y se pone en marcha todas las capacidades necesarias para impulsar este proyecto», ha apuntado.

«Este proyecto es ya imparable y la voluntad política del Gobierno andaluz de acometerlo es incuestionable y por tanto comienza la cuenta atrás para que el capital de Cádiz sea una realidad«, ha manifestado Sanz, que no obstante ha incidido que »en medio nos hemos encontrado con un intento de burla, de engaño y de falsedad a los gaditanos y es absolutamente lamentable y desde luego, grave«.

Así, ha pedido a María Jesús Montero «que deje de engañar», porque «no se pueden ganar los votos de los andaluces y de los gaditanos mintiéndoles y si todas las promesas que va a hacer son como la de la cesión gratuita del hospital, Andalucía va a arreglada». «Esto no sólo es ya que lo reconozca el resto de administraciones, sino que el propio Gobierno de la nación reconoce que la operación no es gratis, como había dicho Montero, que demuestra la poca seriedad y el poco respeto que le tiene a los gaditanos y a los andaluces en general», ha concluido.

Respuesta de Fran González a Sanz

No ha tardado en producirse una reacción a las palabras de Sanz en boca de Fran González. «La cesión de los terrenos del Hospital es, como dijo la vicepresidenta primera, inminente y gratuita, lo que parece que le molesta a la Junta y al Ayuntamiento, a tenor de las declaraciones hechas hoy por el señor García y el señor Sanz». El delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha querido salir al paso de las impertinentes palabras del consejero de la Presidencia y ha recalcado que «lo que no le cuesta ni un céntimo ni a la Junta ni al Ayuntamiento es gratis, se ponga como se ponga el señor Sanz».

Lejos de reconocer el gesto del Gobierno de España, de la ministra de Hacienda, y el desbloqueo de los suelos para el nuevo hospital de Cádiz, «el señor Sanz se dedica a embarrar y a insultar, lo que sólo demuestra que se le han acabado los argumentos y las excusas para afrontar la construcción de este equipamiento». Así las cosas, insiste González en que «lo que tendría que haber hecho la Junta de Andalucía en vez de tirarse al fango así es llamar al Gobierno de España o a mí mismo para avanzar lo antes posible en este procedimiento, pero se ve que les ha pillado con el pie muy cambiado». Hasta este mismo momento, no se ha producido el contacto entre la consejera de Salud y la Zona Franca para perfilar las condiciones del convenio.

La Zona Franca de Cádiz no pide nada nuevo ni un elemento adicional, sólo va a ejecutar lo que ya aparece en el PGOU donde se recogen unos aprovechamientos que, en un futuro, podrían compensar los gastos a la Zona Franca. A este respecto, González se pregunta por el problema de llevar a cabo lo que recoge el PGOU, «¿o es que también querían tener los aprovechamientos la Junta de Andalucía». Esto en ningún caso supone que le cueste un céntimo ni a las arcas del Ayuntamiento ni de la Junta, por lo que la gratuidad es una verdad como una catedral».

El delegado de la Zona Franca no puede dejar de mostrar su perplejidad por la contestación de ambas instituciones a una noticia que se supone buena para todas las instituciones, «pero sobre todo para los y las gaditanas», y sólo lo achaca a que van a tener que afrontar un equipamiento que es más que evidente que no tenían en mente construir.

«La única mentira que hay aquí es el Juanma lo haría. Sanz usa la confrontación porque Moreno Bonilla no tiene nada que ofrecer a Cádiz, y lo manda a hacer ruido».