Zona Franca acusa a Sanz de «embarrar» la propuesta de la cesión de terrenos para el nuevo Hospital de Cádiz

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González.

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 18/09/2025 a las 15:48h. Compartir Copiar enlace

El delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha acusado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, de «embarrar» con sus palabras una propuesta «positiva y necesaria» para desbloquear el proyecto de la construcción del nuevo hospital en la capital, al decir este jueves que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «engaña» a los gaditanos por «ofrecer un mensaje que no se corresponde con la realidad» ya que según el borrador de convenio remitido por el Gobierno «esta operación no es gratis».

A través de una nota de Zona Franca, Fran González ha expresado que «parece que lo que quiere -Sanz- es enturbiar ese ambiente de diálogo para conseguir resolver que la Junta de Andalucía se haga con la propiedad del suelo y se pueda comenzar lo antes posible la construcción de esa infraestructura sanitaria tan demandada como necesaria«.

«A día de hoy, la Junta no se pronuncia, simplemente se está dedicando a enrarecer y a cuestionar elementos tan básicos y tan claros como que la cesión es gratuita y se pueda hacer de manera inminente si la Junta de una vez responde», ha aseverado el delegado de Estado.

Lejos de «reconocer» el gesto del Gobierno de España con «el desbloqueo» de los suelos para el nuevo hospital de Cádiz, «el señor Sanz se dedica a embarrar y a insultar, lo que sólo demuestra que se le han acabado los argumentos y las excusas para afrontar la construcción de este equipamiento«, ha afirmado González.

«La única mentira que hay aquí es el Juanma lo haría»

Así, ha comentado que «lo que tendría que haber hecho la Junta de Andalucía en vez de tirarse al fango así es llamar al Gobierno de España o a mí mismo para avanzar lo antes posible en este procedimiento».

Hasta este mismo momento, ha confirmado que «no se ha producido el contacto» entre la consejera de Salud y Zona Franca para «perfilar las condiciones del convenio», y que el Consorcio «no pide nada nuevo ni un elemento adicional», sino que «sólo va a ejecutar lo que ya aparece en el PGOU», donde se recogen unos aprovechamientos que «en un futuro podrían compensar los gastos a la Zona Franca».

A este respecto, González ha indicado que «dónde está el problema» de llevar a cabo lo que recoge el PGOU, preguntándose si «también querían tener los aprovechamientos la Junta de Andalucía».

Esto en ningún caso, ha reiterado, esto supone que «le cueste un céntimo ni a las arcas del Ayuntamiento ni de la Junta», por lo que la gratuidad «es una verdad como una catedral».

El delegado de la Zona Franca ha mostrado su perplejidad por la contestación de ambas instituciones a una noticia que «se supone buena para todas las instituciones», sobre todo, ha apuntado, «para los gaditanos». Así, lo ha achacado a que «van a tener que afrontar un equipamiento que es más que evidente que no tenían en mente construir».

«La única mentira que hay aquí es el Juanma lo haría. Sanz usa la confrontación porque Moreno Bonilla no tiene nada que ofrecer a Cádiz, y lo manda a hacer ruido», ha concluido.