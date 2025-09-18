El Centro de Salud de Río San Pedro retomará su actividad de tarde la próxima semana

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 18/09/2025 a las 15:31h. Compartir Copiar enlace

El Centro de Salud de la barriada de Río San Pedro, en el municipio de Puerto Real, retomará este lunes, 22 de septiembre, su actividad en horario de tarde, gracias a la incorporación de un nuevo médico de familia, según ha anunciado la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, en una visita al Hospital Universitario de Puerto Real.

En una nota, la delegada ha recordado, como ya adelantó el pasado mes de agosto a la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, que a este consultorio se sumarán además el 1 de octubre otros dos médicos de familia que eligieron este centro de salud en el acto único de oferta de empleo para los residentes que han finalizado su periodo de formación.

«Mejorar el bienestar de la población del municipio»

En ese sentido, Pajares ha querido agradecer el trabajo que se ha venido realizando durante los últimos meses a la Dirección del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda para reforzar la plantilla de este centro, «una medida que sin duda repercutirá positivamente en la salud y el bienestar de la población del municipio».

«Desde la Consejería de Salud y Consumo seguimos trabajamos en el fortalecimiento de la Atención Primaria, pues se trata de la principal puerta de acceso al Sistema Sanitario Público para la ciudadanía», ha señalado la delegada, recordando que en el último año se han puesto en marcha medidas como el Backoffice, que mejora el acceso y la gestión de citas en Atención Primaria.