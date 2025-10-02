La Junta, Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz se reúnen para negociar el convenio del futuro Hospital Regional

Era la foto más esperada, por el momento. Este jueves ha tenido lugar la primera reunión entre la Junta de Andalucía, la Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz, para tratar el futuro convenio de cesión de los antiguos suelos de CASA y la construcción del futuro Hospital Regional de Cádiz. El encuentro entre las tres administraciones ha comenzado a las 17.00 horas en la sede del Consorcio sin declaraciones a los medios de comunicación.

La convocatoria para esta reunión generó ciertas discrepancias entre los actores involucrados en las negociaciones del convenio, que tardaron varios días en ponerse de acuerdo para una fecha definitiva. En primera lugar, fue Zona Franca el organismo que convocó tanto al Ayuntamiento como a la Consejería de Salud el pasado lunes 30 septiembre, aunque fue la propia consejera, Rocío Hernández, quien respondió al Consorcio alegando que no podía asistir ese día por problemas de agenda, ya que coincidía con el Consejo de Gobierno de la Junta. Se propuso el día viernes 3 de octubre, pero finalmente, ha sido este jueves 2 de octubre cuando se ha producido el tan esperado encuentro. A la tercera va la vencida.

Reunión entre Zona Franca, la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz

La Junta y Zona Franca, dispuestas a llegar a un acuerdo

Todo comenzó el pasado 12 de septiembre. Era un viernes tranquilo en Cádiz, sin grandes noticias, pero en la inauguración de la sede de Incubazul de Zona Franca, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunciaba por sorpresa que había enviado una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que le notificaba la voluntad de ceder gratuitamente los antiguos terrenos de CASA a la administración regional para la construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz.

Este anuncio de Montero ponía fin a varios años de negociaciones e intercambio de acusaciones entre el Partido Popular (Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz) y PSOE (Zona Franca). El Consorcio estaba dispuesto a desprenderse de los suelos adquiridos en el pasado por 9,5 millones de euros, pero siempre bajo la fórmula de una venta. La Junta de Andalucía se mostraba firme en su postura de no comprar suelos y quería una cesión como ocurrió, por ejemplo, con la parcela de la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz llegó a anunciar hace pocos meses la solicitud de un crédito bancario de 19 millones de euros, de los cuáles 12,5 millones irían destinados a la compra de los suelos a Zona Franca para la construcción de vivienda pública, y la parcela restante, cederla a la Junta para que construyese el Hospital. No obstante, el Consorcio no veía con buenos esta operación porque habría retraso varios años el inicio de las obras.

Muchos han visto el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda como una maniobra electoralista. Cabe recordar que es la candidata del PSOE-A a las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo año. En Jaén capital, Montero convenció a Jaén Merece Más para que pusiera fin mediante una moción de censura al pacto que esta formación tenía con el Partido Popular y echar de la alcaldía a Agustín González. El 2 de enero el bastón de mando pasó al socialista Agustín Millán.

Desde la Junta de la Andalucía criticaron el día del anuncio de la ministra el «tiempo perdido» con el nuevo hospital, ya que la medida era una petición de la administración desde hace años. Fran González, delegado de la Zona Franca, explicó en una entrevista en LA VOZ DE CÁDIZ, que en 2024 «nos encontramos por primera vez con una liquidación positiva de las cuentas del Consorcio en 14 años», que ha permitido plantear la cesión directa.

No obstante, la administración regional ha mostrado su compromiso con el futuro Hospital de Cádiz. El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, afirmó recientemente que «es un proyecto imparable». Ahora, se espera que en los presupuestos para 2026 que publicará en breve la Junta, y que previsiblemente presente el propio Sanz en Cádiz, haya una partida destinada a la infraestructura sanitaria. El pleno del mes de septiembre del Ayuntamiento de Cádiz aprobó una propuesta para instar a la Junta a que incluya en los presupuestos el nuevo Hospital. Es decir, Bruno García le pide a su propio partido que empiece a destinar dinero al proyecto. Aún así, no se espera una partida demasiado elevada, ya que la Junta no pondrá encima de la mesa el primer año los 500 millones que costarán las obras. La primera partida sería para la licitación de la redacción del proyecto.

Las claves del convenio

El principal punto de conflicto, por el momento, son las unidades de aprovechamiento. El PGOU recoge casi 58.000 unidades de aprovechamiento correspondientes a la construcción del nuevo Hospital de Cádiz, un concepto urbanístico que hace referencia a los beneficios obtenidos de las actuaciones realizadas sobre terrenos urbanos. Del total, un 10% corresponden al Ayuntamiento de Cádiz, mientras que ahora, los técnicos de la Zona Franca y de la Junta de Andalucía deberán llegar a un acuerdo sobre cuantas unidades corresponde a cada administración, ya que el Consorcio quiere recuperar la inversión realizada en 2004 con su porcentaje, mientras que el PGOU también recoge que estas unidades son para la institución que construya el Hospital, que en este caso sería la Junta de Andalucía.

Por otro lado, los tiempos de construcción del edificio también representan un punto en el que difieren tanto la Junta como la Zona Franca. La consejera habló de un plazo «entre diez y doce años», mientras el ministerio de Hacienda plantea que el nuevo Hospital tarde en construirse ocho años.

A su vez, tanto Junta de Andalucía y el Ayuntamiento quieren aclarar cómo se va formalizar la cesión del suelo, ya que en las declaraciones públicas de María Jesús Montero se calificaba la cesión de gratuita e inmediata, aunque en las líneas generales de convenio que acompaña dicha carta, se apunta expresamente que será el Ayuntamiento de Cádiz quien debe garantizar que el Consorcio de la Zona Franca reciba las unidades de aprovechamiento subjetivo que le corresponden por la cesión del suelo, por lo que desde el Ayuntamiento hablan de una «contradicción». Desde Zona Franca se ha repetido en numerosas ocasiones que ni la Junta ni el Ayuntamiento tendrán que abonar un euro para obtener el suelo y que la cesión es totalmente gratuita.