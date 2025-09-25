Antonio Sanz: «El hospital de Cádiz ya es un proyecto imparable»

El Consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha querido incidir y destacar el compromiso absoluto del Gobierno autonómico con la puesta en marcha del nuevo hospital de Cádiz. Tras los últimos movimientos y a la espera de ese encuentro convocado por el delegado de Zona Franca, Fran González el próximo 1 de octubre, Antonio Sanz ha comentado que «ya nadie lo puede dudar, el compromiso de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, es inquebrantable e indudable. Ya hemos dado pasos, como siempre dijimos, la aprobación del plan funcional llevaría a que se construyera definitivamente el nuevo hospital para Cádiz, el hospital que merecemos los gaditanos. La Junta de Andalucía lo dijo y lo va a hacer, se comprometió y va a cumplir«.

El dirigente popular ha señalado a su vez que «se ha demostrado claramente que había que desbloquear los terrenos y, finalmente, en breve plazo, espero que sea posible la firma de ese convenio con la Junta de Andalucía que haga viable la cesión definitiva del solar donde vamos a ubicar el hospital. Pero el hospital ya es un proyecto imparable, es un proyecto que solo va a avanzar y espero que muy pronto, no solo con este convenio, sino con los pasos comprometidos que el propio presidente de la Junta de Andalucía, a quien los gaditanos agradecemos su serio y decidido compromiso con la salud de los gaditanos, vamos a dar en los próximos meses. El hospital de Cádiz es una prioridad para el Gobierno de Andalucía«.

En ese sentido ha apuntado que «lo más importante, una vez más, es que el Gobierno de Juan Manuel Moreno cumple con Cádiz. Lo dijimos y lo hacemos. Creo que después del compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Andalucía recientemente en la carta donde se solicita la reunión ya de los equipos técnicos, el proyecto no tiene nunca más marcha atrás. Han sido demasiados años de espera y yo, como miembro del Gobierno de Andalucía, me siento muy orgulloso de que sea un Gobierno, el de Juan Manuel Moreno, el del Partido Popular, quien vaya a hacer posible, por fin, la realidad del hospital para todos los gaditanos«.