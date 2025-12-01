La necesidad del nuevo hospital: «Ya son 20 años esperando, Cádiz es la única provincia sin un centro regional de primer nivel»

El nuevo hospital de Cádiz se ha convertido en los últimos meses en un asunto de rabiosa actualidad, aunque como se recuerda desde muchos sectores de la sanidad «llevamos 20 años esperando el nuevo centro hospitalario». La cesión de suelo por parte de la Zona Franca a la Junta de Andalucía hace unos meses ha dado pie a que al fin la administración andaluza se ponga manos a la obra con un proyecto olvidado por el gobierno andaluz en la época socialista y prometido por los populares hace ya unos años.

Con las premisas de que quedan aún muchos por delante para que el proyecto tome velocidad de crucero, pero sin olvidar que al fin se ha sacado del cajón de los olvidos, el Foro Hércules ha analizado la necesidad de un nuevo hospital regional ya no solo para la capital gaditana sino para toda la provincia porque «actualmente el Puerta del Mar es un hospital regional de nivel bajo en el que la referencia sigue siendo el Virgen de Rocío de Sevilla».

Lo explica uno de los integrantes de este foro de debate de exconcejales de diferentes partidos del Ayuntamiento de Cádiz y en el que también ha estado una de las cabezas más visibles de la reivindicación sanitaria gaditana como es Antonio Vergara, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y Marea Blanca.

Un debate llevado a cabo en la Fundación Unicaja que ha contado además con la presencia de Felicidad Rodríguez, exconcejala popular y ahora presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz, Fernando Forja y Sebastián Quintero, exgerentes respectivamente del Puerta del Mar y el propio Vergara con la moderación de Manuel Pérez Fabra.

En la mesas la necesidad real de que este nuevo hospital regional sea una realidad lo antes posible. Y es que como han alzado la voz para denunciar una situación que califican de insostenible: Cádiz es la única provincia andaluza que carece de un hospital regional de máximo nivel. Según la asociación en Defensa de la Sanidad Pública, «el actual hospital Puerta del Mar no puede asumir este rol por imposibilidad física y de espacio, lo que genera una grave deficiencia en la atención sanitaria de los gaditanos», ha apuntado Vergara.

Asimismo, desde su organización se explica que el sistema sanitario público se estructura en tres niveles: el hospital comarcal, el de especialidades y, en la cúspide, el hospital regional. «Este último está diseñado para atender las enfermedades más complejas y las cirugías más extraordinarias. La ausencia de este tercer nivel en Cádiz obliga a derivar pacientes a otras provincias, una carencia que se arrastra desde hace décadas», reconoce.

Esta situación provoca que, ante casos de alta complejidad, los pacientes tengan que ser trasladados a Sevilla. «Cuando he tenido problemas con pacientes súper complicados, mi hospital de referencia regional ha sido el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla«, lamenta un portavoz de la asociación. Esta dependencia de otra provincia evidencia la urgencia de construir la infraestructura pendiente en Cádiz.

Por otra parte, el colectivo considera una «discriminación inadmisible» que Málaga esté financiando su tercer hospital regional mientras Cádiz sigue sin tener ninguno. Esta situación, afirman, se agrava por la falta de compromiso político claro. «Cuando un político promete algo y no lleva financiación asegurada detrás, lo que está es vendiendo humo», sentencian el propio Antonio Vergara mostrándose «muy pesimista» sobre la materialización del proyecto a corto plazo.

Además, la asociación rechaza frontalmente la idea de que el nuevo hospital se financie con la venta de los terrenos del Puerta del Mar, lo que consideran una «operación especulativa inmobiliaria». Exigen que el presupuesto sea específico para el nuevo centro y que, bajo ningún concepto, su construcción «signifique una reducción de los presupuestos sanitarios de la provincia», que ya se encuentran en una situación de «emergencia» y no pueden permitirse más recortes.

Finalmente, el portavoz de Marea Blanca Antonio Vergara subraya que la demanda del hospital regional es un problema que «ocurre desde hace 20 años», independiente del deterioro actual. Incluso si los hospitales recuperaran su actividad normal, la provincia seguiría necesitando un centro de máximo nivel para procedimientos como la cirugía cardiovascular. Que el problema persista dos décadas después es, para la asociación, «una vergüenza política», pues «si es un problema real, que lo es, hay que resolverlo en un año o en dos, pero no en 20», concluye.