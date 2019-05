MUERE JUAN CARLOS ARAGÓN Antonio Martín: «Juan Carlos era una de las mentes más lúcidas del Carnaval, siempre estará presente» El autor, amigo de los padres de Juan Carlos Aragón, destaca su estilo «siempre gamberro»

Cuando los aficionados y los autores recuerdan a Juan Carlos Aragón, que ha fallecido este viernes tras una dolorosa enfermedad, suelen hacer referencia a una comparsa, a una chirigota, a algún momento memorable dentro del Concurso del Carnaval de Cádiz. Antonio Martín, el autor más laureado de la historia del Carnaval, evoca un recuerdo más personal: un Juan Carlos niño que jugueteaba en la playa.

«Yo era, soy, muy amigo de los padres de Juan Carlos, Juan y Estrella. Íbamos a la playa Victoria y más de una vez tuve que sacar a Juan Carlos del agua... creo que se ha ido sin saberlo» recordaba este mismo viernes un emocionado Antonio Martín, que admitía que hasta hoy conservaba la esperanza de que su salud pudiera mejorar. «No he podido reprimir las lágrimas cuando me he enterado», confesaba.

Martín reconoce que «siempre le he tenido mucho cariño, siempre le he apreciado, aunque fuéramos rivales y la competición nos distanciara, pero hemos vivido cosas muy cercanas». El Niño de la calle San Vicente cree que se ha ido un filósofo «no sólo de profesión sino, sobre todo, de vida; sus coplas eran la muestra de su forma de entender la vida». Y es que para Martín «se ha ido una de las mentes más preclaras del Carnaval; y no ha hecho falta que se muriera para que todos lo reconociéramos». «Tenía un estilo muy claro y único, siempre estará presente en el Falla», valora con contundencia Martín.

Como rival, Martín indica que Juan Carlos era de esos autores «que siempre venían con las alforjas llenas, siempre venía a dar lo mejor de sí». «Es una gran pérdida, hoy por hoy no hay quien le supla, hacía cosas que no se nos ocurrían a ninguno».

Pese a que en los últimos años la faceta que más brilló de Aragón fue la de comparsista, Martín se queda con su esencia chirigotera. «Ese estilo gamberro era inimitable, cierto que todos los autores le damos al final más importancia a la comparsas, pero Juan Carlos chirigotero, desde los Tintos hsta Er Chele, era sublime». Bromea con que «si le llega a dar por los coros o por los cuartetos, la hubiera liado también, porque siempre tenía cosas interesantes que contar».

Ante la torpe pregunta del periodista de si se seguirá hablando de Aragón dentro 15 o 20 años, Martín es tajante: «A Juan Carlos ya se le está echando de menos, ya nos faltan sus coplas; a él lo recordaremos siempre, cuando dentro de cien años se hable de Carnaval, se le seguirá nombrando y poniendo como ejemplo».